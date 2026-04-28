Γαλάτσι: Στο νοσοκομείο 45χρονος που πιάστηκε στα χέρια με άλλον οδηγό για μια θέση πάρκινγκ

Νέο περιστατικό ακραίας βίας για μια θέση παρκινγκ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Γαλατσίου με δύο άνδρες να πιάνονται στα χέρια και ο ένας από αυτούς να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 13:30 το μεσημέρι όταν δύο άνδρες ηλικίας 45 και 55 ετών άρχισαν να διαπληκτίζονται για το ποιος θα σταθμεύσει στην κενή θέση πάρκινγκ με αποτέλεσμα να ανάψουν γρήγορα τα αίματα και οι δύο τους να αρχίσουν να τσακώνονται.