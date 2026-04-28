Κεραμεικός: 89χρονος εισέβαλε με καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ -Ένας υπάλληλος τραυματίας

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή Ελευθερίου Βενιζέλου και Εθνικής Αντιστάσεως
Συναγερμός σήμανε στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όταν ένας 89χρονος εισέβαλε στο κτίριο και πυροβόλησε με καραμπίνα με αποτέλεσμα ένας υπάλληλος να τραυματιστεί.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κειριαδών 4, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ρακοσυλλέκτη, ο οποίος και αναζητείται.
