Πηγή Δεβετζή: Πήγα στην Ιορδανία για να βαπτιστώ όπως τότε ο Χριστός

Σώθηκα από ατύχημα με αυτοκίνητό μου και νομίζω ότι είχα την προστασία και του Θεού, ανέφερε η Ολυμπιονίκης
Την εμπειρία από το ταξίδι που πραγματοποίησε πριν από χρόνια στα Ιεροσόλυμα, περιέγραψε η Πηγή Δεβετζή, σχολιάζοντας την επιλογή της να βαφτιστεί όπως ο Χριστός στον Ιορδάνη ποταμό.
Η Ολυμπιονίκης αναρτά κάθε χρόνο τις ημέρες του Πάσχα φωτογραφίες από την ημέρα που βαπτίστηκε, εξηγώντας σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου, πως μετά το τροχαίο που είχε τον Δεκέμβριο, θεωρεί ότι σώθηκε με τη βοήθεια του Θεού.
Όπως δήλωσε η ίδια τόσο για τη βάπτισή της, όσο και για το τροχαίο ατύχημα: «Έχω επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσω δύο φορές στη ζωή μου και βρήκα την ευκαιρία να πάω στην Ιορδανία για να βαπτιστώ όπως τότε ο Χριστός. Και επειδή σώθηκα, αν θυμάστε του Αγίου Νικολάου από ατύχημα, που το αυτοκίνητό μου έγινε σμπαράλια, ενώ εγώ δεν έπαθα τίποτα, θεωρώ ότι κάθε χρόνο πρέπει να αναρτώ αυτές τις φωτογραφίες που έζησα και νομίζω ότι είχα την προστασία και του Θεού, εννοείται, και του Αγίου Νικολάου. Και ήθελα να το κάνω αυτό γιατί θεωρώ τη θρησκεία μας πολύ σημαντική, δηλαδή την πίστη τη θεωρώ πολύ σημαντική στη ζωή μας».
Στις 6 Δεκεμβρίου, η Πηγή Δεβετζή είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, όταν το όχημά της ανετράπη, υπό άγνωστες συνθήκες, στην περιοχή πάνω από το Παληό Καβάλας. Η Ολυμπιονίκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, όπου νοσηλεύτηκε προληπτικά.
Πριν από λίγες ημέρες, στις 10 Απριλίου η ίδια μοιράστηκε μέσω του λογαριασμού της στο Instagram, φωτογραφίες από τα Ιεροσόλυμα, όπου βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό, σημειώνοντας: «Αισθάνομαι ότι κάθε χρόνο η πίστη μου προς τον Θεό γίνεται ακόμη πιο δυνατή και τον δοξάζω, γιατί είμαστε εδώ σε αυτή την γη ζωντανοί παρ' όλες τις δυσκολίες που περνάμε και έτσι ανεβάζω κάθε χρόνο αυτές τις φωτογραφίες για να θυμάμαι την αξέχαστη εμπειρία μου στους Άγιους τόπους. Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο, να έχουμε υγεία και αγάπη μεταξύ μας. Αφήστε πίσω όσα σας πλήγωσαν και ζητήστε συγνώμη από τον εαυτό σας και από τον πλησίον σας. Ο Θεός πάντα συγχωρεί. Μόνο αγάπη και πίστη. Είχα την τύχη να βρεθώ στα Ιεροσόλυμα στον Πανάγιο τάφο και να βαφτιστώ Χρυσοπηγή-Ολυμπιάδα στον Ιορδάνη ποταμό, όπου βαπτίστηκε κ ο Χριστός από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία που σίγουρα θέλω να ξαναζήσω».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr