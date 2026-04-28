Η «Ρεβάνς Πάτρας» καταγγέλει παρουσία ομάδων και φραστικά επεισόδια σε χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής

Σε καταγγελία για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27 Απριλίου στον χώρο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών προχώρησε η φοιτητική συλλογικότητα «Ρεβάνς Πάτρας», κάνοντας λόγο για παρουσία ομάδων και ένταση εντός του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας, μέλη της βρίσκονταν στον χώρο προκειμένου να προετοιμάσουν υλικό (πανό και αφίσες), όταν –όπως υποστηρίζουν– εμφανίστηκαν άτομα που προχώρησαν σε φθορές υλικού και προκάλεσαν φραστικά επεισόδια.

Η ίδια πλευρά κάνει λόγο για στοχοποίηση των σχημάτων της και αποδίδει πολιτικά χαρακτηριστικά στο περιστατικό, εκφράζοντας την αντίθεσή της σε τέτοιου είδους ενέργειες εντός του πανεπιστημιακού χώρου.