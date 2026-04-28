«Σύγκρουση»: Στα γυρίσματα της νέας τηλεοπτικής σειράς του Mega - ΦΩΤΟ

Η πλοκή του δικαστικού θρίλερ και οι ηθοποιοί
Backastage από τη νέα δραματική σειρά «Σύγκρουση» που θα προβληθεί στο Mega την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν.
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA, «Σύγκρουση». Στα 8 επεισόδια του ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA, σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, αποκαλύπτεται ένας κόσμος, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
Η «Σύγκρουση» αφορά στις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την υποκειμενική εκδοχή των ηρώων. Είναι μία ιστορία γεμάτη αντιφάσεις και ηθικά διλήμματα.
«Σύγκρουση»: Η υπόθεση της σειράς
Στο επίκεντρο βρίσκεται ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης), ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του, σε ένα τροχαίο, που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και γεννά αμφιβολίες και ερωτήματα. Η Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) είναι η νεαρή δικηγόρος που αναλαμβάνει την υπεράσπισή του και παρασύρεται σε μια διαδρομή, όπου τα όρια ανάμεσα στο καθήκον και το συναίσθημα αρχίζουν να θολώνουν επικίνδυνα. Και όσο η δίκη προχωρά τόσο η υπόθεση μετατρέπεται σε μια βαθιά προσωπική δοκιμασία.
Βλέμματα γεμάτα ένταση και χαρακτήρες που κινούνται ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, αποτυπώνονται στον φωτογραφικό φακό και κάθε εικόνα αποτελεί ένα μικρό κομμάτι του παζλ, μιας ιστορίας που εξελίσσεται διαρκώς και απρόβλεπτα.
Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης κ.α
«Σύγκρουση»: Δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα
