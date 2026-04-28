Φαίη Σκορδά: Τι είπε για τη δημόσια εμφάνιση με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη – «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρσι μαζί ήμασταν εκεί»

Η Φαίη Σκορδά έκανε το απόγευμα της Δευτέρας (27/4) την κοινή δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη και σήμερα στην εκπομπή της σχολίασε μαζί με τους συνεργάτες της την εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

«Θα χρειαστώ μια βοήθεια για το πρώτο 40λεπτο της εκπομπής. Χθες φορούσα φακούς επαφής, δεν βλέπω τίποτα, παιδιά! Πρέπει να βάλω και γυαλιά πρεσβυωπίας που δεν τα φοράω, καταλάβατε;» είπε αρχικά.

Οι συνεργάτες της σχολίασαν πόσο χαρούμενη ήταν χθες, για τον ψηλό να πεις την παρότρυνε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Τι να πω τώρα;» σχολίασε η παρουσιάστρια με χαμόγελο. «Ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά, ο οργανισμός γιόρτασε τα 30 χρόνια λειτουργίας» πρόσθεσε.

«Έγινε τόσος ντόρος χθες, επειδή ήμασταν μαζί… Και πέρσι μαζί ήμασταν!» ανέφερε η Φαίη Σκορδά.

