Αντιγήρανση: Το μήκος μαλλιών που «αφαιρεί» έως και 10 χρόνια από την ηλικία μας

Ένα σωστό κούρεμα που μας κολακεύει δεν επηρεάζει μόνο την εμφάνιση, αλλά και την αυτοπεποίθηση.

Αυτό που ίσως δεν είναι τόσο γνωστό, είναι ότι μπορεί επίσης να συμβάλει σε μια πιο νεανική εικόνα.

Σύμφωνα με τη celebrity hairstylist Jennifer Korab, το μήκος και το στυλ των μαλλιών παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πόσο νέα δείχνει μια γυναίκα. Με εμπειρία σε συνεργασίες με γνωστά πρόσωπα και influencers, η ίδια επισημαίνει ότι το σωστά διαμορφωμένο κούρεμα μπορεί να αναδείξει τα χαρακτηριστικά και να ενισχύσει σημαντικά την αυτοπεποίθηση.

Μπορεί το μήκος των μαλλιών να «κόψει» χρόνια;

Όπως ακριβώς το έντονο μακιγιάζ μπορεί να προσθέσει χρόνια, έτσι και τα μαλλιά λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Το κατάλληλο στυλ μπορεί να «φωτίσει» το πρόσωπο και να δημιουργήσει μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη.

Όπως εξηγεί η ειδικός, «τα μαλλιά που πλαισιώνουν το πρόσωπο με απαλές στρώσεις ή κίνηση αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά, προσθέτουν όγκο και δημιουργούν μια πιο νεανική εμφάνιση».

Το Νο1 μήκος που «αφαιρεί» χρόνια

Αν και δεν υπάρχει «μαγική συνταγή» για τη νεότητα, υπάρχουν επιλογές που μπορούν να κολακεύσουν το πρόσωπο και να ανανεώσουν την εικόνα. Η Korab ξεχωρίζει το καρέ μεσαίου μήκους, γνωστό και ως lob (long bob), ως την ιδανική επιλογή.

Πρόκειται για ένα κούρεμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πρακτικό και το κομψό: είναι αρκετά μακρύ ώστε να προσφέρει ευελιξία στο styling, αλλά και αρκετά κοντό ώστε να αποφεύγει τη «βαριά» όψη. Παράλληλα, πλαισιώνει το πρόσωπο με φυσικό τρόπο, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά.