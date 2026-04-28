Αντιγήρανση: Το μήκος μαλλιών που «αφαιρεί» έως και 10 χρόνια από την ηλικία μας

Μπορεί το κατάλληλο μήκος μαλλιών να μας κάνει να φαινόμαστε πιο νέοι;
Ένα σωστό κούρεμα που μας κολακεύει δεν επηρεάζει μόνο την εμφάνιση, αλλά και την αυτοπεποίθηση.
Αυτό που ίσως δεν είναι τόσο γνωστό, είναι ότι μπορεί επίσης να συμβάλει σε μια πιο νεανική εικόνα.
Σύμφωνα με τη celebrity hairstylist Jennifer Korab, το μήκος και το στυλ των μαλλιών παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πόσο νέα δείχνει μια γυναίκα. Με εμπειρία σε συνεργασίες με γνωστά πρόσωπα και influencers, η ίδια επισημαίνει ότι το σωστά διαμορφωμένο κούρεμα μπορεί να αναδείξει τα χαρακτηριστικά και να ενισχύσει σημαντικά την αυτοπεποίθηση.
Μπορεί το μήκος των μαλλιών να «κόψει» χρόνια;
Όπως ακριβώς το έντονο μακιγιάζ μπορεί να προσθέσει χρόνια, έτσι και τα μαλλιά λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Το κατάλληλο στυλ μπορεί να «φωτίσει» το πρόσωπο και να δημιουργήσει μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη.
Όπως εξηγεί η ειδικός, «τα μαλλιά που πλαισιώνουν το πρόσωπο με απαλές στρώσεις ή κίνηση αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά, προσθέτουν όγκο και δημιουργούν μια πιο νεανική εμφάνιση».
Το Νο1 μήκος που «αφαιρεί» χρόνια
Αν και δεν υπάρχει «μαγική συνταγή» για τη νεότητα, υπάρχουν επιλογές που μπορούν να κολακεύσουν το πρόσωπο και να ανανεώσουν την εικόνα. Η Korab ξεχωρίζει το καρέ μεσαίου μήκους, γνωστό και ως lob (long bob), ως την ιδανική επιλογή.
Πρόκειται για ένα κούρεμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πρακτικό και το κομψό: είναι αρκετά μακρύ ώστε να προσφέρει ευελιξία στο styling, αλλά και αρκετά κοντό ώστε να αποφεύγει τη «βαριά» όψη. Παράλληλα, πλαισιώνει το πρόσωπο με φυσικό τρόπο, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά.
Τι να προσέξετε
Η επιλογή του κατάλληλου μήκους δεν είναι η μόνη παράμετρος. Η υφή, ο όγκος και η κίνηση παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Τα πολύ βαριά ή εντελώς επίπεδα κουρέματα μπορεί να «ρίχνουν» τα χαρακτηριστικά, προσθέτοντας χρόνια στην εικόνα.
Αντίθετα, τα ανάλαφρα layers και η φυσική κίνηση στα μαλλιά συμβάλλουν σε ένα πιο φωτεινό και νεανικό αποτέλεσμα.
Συμπέρασμα
Το σωστό κούρεμα δεν είναι απλώς θέμα μόδας, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο ανανέωσης. Επιλέγοντας ένα στυλ που ταιριάζει στο πρόσωπο και την προσωπικότητά μας, μπορούμε να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή μας και να πετύχουμε μια πιο νεανική και φρέσκια εμφάνιση, χωρίς υπερβολές.
πηγή ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr