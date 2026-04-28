Άγιος Δημήτριος: Στο Ναυτοδικείο ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου

«Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, μακάρι να μπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω» ανέφερε ο δράστης
Ενώπιον του ανακριτή του Ναυτοδικείου Πειραιά - κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας - προκειμένου να απολογηθεί έφτασε λίγο πριν τις 9:30 το πρωί ο 20χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξει ότι τραυμάτισε το θύμα κατά τη διάρκεια συμπλοκής χωρίς να αντιληφθεί πως το πλήγμα ήταν θανατηφόρο, καθώς έπληξε την καρδιά. Αναμένεται να ισχυριστεί ότι γνώριζε πως είχε τραυματίσει τον 27χρονο, όχι όμως ότι του είχε προκαλέσει τον θάνατο. Παράλληλα, θα τονίσει ότι έφερε το μαχαίρι για λόγους αυτοπροστασίας και δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή.
Όσον αφορά τις ενέργειές του μετά το φονικό -όπως η αλλαγή ρούχων, το πλύσιμο και η απόκρυψη του μαχαιριού- φέρεται να τις αποδίδει στον φόβο και τον πανικό που τον κυρίευσαν.
Επιπλέον, αναμένεται να δηλώσει ότι πληροφορήθηκε τον θάνατο του 27χρονου αργότερα την ίδια νύχτα.
Σύμφωνα με όσα λέγονται, βρισκόταν μαζί με άλλα τρία άτομα όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από φίλο του, ο οποίος τον ενημέρωσε για τα όσα συνέβησαν στο πάρκο Ασυρμάτου.
Διακοπή στη δίκη για τους τρεις 20χρονους
Την ίδια ώρα, οι τρεις εμπλεκόμενοι εμφανίστηκαν χθες ενώπιον της δικαιοσύνης, προκειμένου να δικαστούν για την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία, παρουσία και του πατέρα του θύματος.
Ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μέσω του δικηγόρου του, εμφανίστηκε συντετριμμένος. Από τους κατηγορούμενους, γνωρίζει μόνο την πρώην σύντροφο του γιου του, η οποία θεωρείται κομβικό πρόσωπο στην υπόθεση, καθώς διατηρούσε μαζί του σχέση διάρκειας τριών ετών.
Η δίκη διεκόπη και ορίστηκε νέα ημερομηνία για τις 20 Μαΐου.
