Άγιος Δημήτριος: Στο Ναυτοδικείο ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου

Ενώπιον του ανακριτή του Ναυτοδικείου Πειραιά - κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας - προκειμένου να απολογηθεί έφτασε λίγο πριν τις 9:30 το πρωί ο 20χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξει ότι τραυμάτισε το θύμα κατά τη διάρκεια συμπλοκής χωρίς να αντιληφθεί πως το πλήγμα ήταν θανατηφόρο, καθώς έπληξε την καρδιά. Αναμένεται να ισχυριστεί ότι γνώριζε πως είχε τραυματίσει τον 27χρονο, όχι όμως ότι του είχε προκαλέσει τον θάνατο. Παράλληλα, θα τονίσει ότι έφερε το μαχαίρι για λόγους αυτοπροστασίας και δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή.

Όσον αφορά τις ενέργειές του μετά το φονικό -όπως η αλλαγή ρούχων, το πλύσιμο και η απόκρυψη του μαχαιριού- φέρεται να τις αποδίδει στον φόβο και τον πανικό που τον κυρίευσαν.

