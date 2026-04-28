Συνεργασία Οδηγισμού Πάτρας με τη ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 για τα 90 χρόνια δράσης

Σε συνεργασία με τη Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, το Τοπικό Τμήμα Πάτρας προχωρά σε δράσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 90 ετών συνεχούς παρουσίας στην πόλη, εντάσσοντας στο πρόγραμμα και τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε η συνεργασία με τη ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 και συγκεκριμένα με τον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών – Ειδικότητα Γραφιστικής Εντύπων και Ηλεκτρονικών Μέσων. Οι σπουδαστές ανέλαβαν τον σχεδιασμό του επετειακού λογοτύπου, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού project, με στόχο τη σύνδεση της δημιουργικότητας των νέων με τη δράση του Οδηγισμού.

Η συνεργασία περιλάμβανε τη συμβολή του καθηγητή Αλέξη Σακελλαρόπουλου και των σπουδαστών του τμήματος, με το τελικό αποτέλεσμα να αξιοποιείται στις επετειακές δράσεις της οργάνωσης.

Ο Οδηγισμός αποτελεί διεθνή εθελοντική κίνηση με παιδαγωγικό χαρακτήρα, που απευθύνεται σε παιδιά και νέους, προωθώντας την ομαδικότητα, τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού ιδρύθηκε το 1932 από την Ειρήνη Καλλιγά, ενώ στην Πάτρα λειτουργεί από το 1936, συμπληρώνοντας φέτος 90 χρόνια παρουσίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο, δραστηριοποιείται σε περίπου 90 πόλεις και αποτελεί μέλος της WAGGGS, η οποία αριθμεί εκατομμύρια μέλη σε περισσότερες από 150 χώρες.

Η οργάνωση βασίζεται στη συμμετοχή παιδιών και νέων που χωρίζονται σε ηλικιακές ομάδες, καθώς και στη συμβολή εκπαιδευμένων εθελοντών, οι οποίοι στηρίζουν τις δράσεις της με οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης και ενεργή κοινωνική παρουσία.