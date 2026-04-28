Πρωτομαγιά στη φύση: Παύλιανη, Αγόριανη και Καμπιά σε πρώτο πλάνο

Ανακαλύπτοντας τα κρυφά στολίδια της Στερεάς Ελλάδας
Η Στερεά Ελλάδα κρύβει μικρούς παραδείσους και η Πρωτομαγιά αποτελεί την ιδανική αφορμή για μια απόδραση σε τρεις προορισμούς που ξεχωρίζουν.
Ο λόγος για την Παύλιανη, την Αγόριανη και τα Καμπιά, τρία μέρη που συνδυάζουν φύση, παράδοση και αυθεντικές εμπειρίες για όποιον θέλει να ξεφύγει από την καθημερινότητα.
Παύλιανη: Το χωριό-πάρκο που έγινε viral
Η Παύλιανη Φθιώτιδας έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αγαπημένους ορεινούς προορισμούς της χώρας, χάρη στο μοναδικό φυσικό της πάρκο που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι. Το «Πάρκο της Παύλιανης» απλώνεται μέσα σε ένα καταπράσινο δάσος και προσφέρει ξύλινες γέφυρες, αυτοσχέδιες κατασκευές, αιώρες, μουσικά μονοπάτια και σημεία που έχουν δημιουργηθεί με μεράκι από τους κατοίκους.
Η διαδρομή κατά μήκος του ποταμού Ασωπού είναι ιδανική για οικογένειες, ενώ οι πιο τολμηροί μπορούν να συνεχίσουν προς τον Εθνικό Δρυμό Οίτης για πεζοπορία. Την Πρωτομαγιά, η περιοχή γεμίζει χρώματα και αρώματα, με τα λιβάδια να βρίσκονται στην καλύτερη εποχή τους.
Για φαγητό, οι περισσότεροι επισκέπτες προτιμούν την Ταβέρνα Λίτσα, που φημίζεται για το παραδοσιακό της φαγητό και τη ζεστή φιλοξενία. Εναλλακτικά, στην Άνω Παύλιανη αξίζει να δοκιμάσετε τη Ταβέρνα του Προέδρου με προσεγμένα πιάτα και ωραία ατμόσφαιρα.
Αγόριανη: Η «αλπική» πλευρά του Παρνασσού
Η Αγόριανη, ή Επτάλοφος, αποτελεί έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς ορεινούς οικισμούς της Στερεάς Ελλάδας. Χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές του Παρνασσού, προσφέρει εικόνες που θυμίζουν Άλπεις: τρεχούμενα νερά, πλατάνια, μικρούς καταρράκτες και πέτρινα σοκάκια.
Την Πρωτομαγιά η φύση βρίσκεται στο απόγειό της και η Αγόριανη γίνεται ιδανική για όσους θέλουν να συνδυάσουν χαλαρές βόλτες με καλό φαγητό. Οι ταβέρνες της περιοχής φημίζονται για τις παραδοσιακές γεύσεις, ενώ οι κοντινές διαδρομές προς Λιβάδι Παρνασσού ή ακόμη και προς Δελφούς προσφέρουν επιλογές για ολοήμερη εξερεύνηση.
Η περιοχή ξεχωρίζει για την πλούσια γαστρονομική της παράδοση, με τοπικά προϊόντα που κερδίζουν αμέσως τους επισκέπτες: μέλι, αρωματικά βότανα, γλυκά του κουταλιού, μανιτάρια του δάσους, χειροποίητες πίτες και κρεατικά, με το κυνήγι να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στον ξενώνα «Μαυροδήμος» η εμπειρία κορυφώνεται, καθώς τόσο το πρωινό όσο και το μικρό αλλά προσεγμένο μενού του εστιατορίου βασίζονται αποκλειστικά σε τοπικές πρώτες ύλες, αναδεικνύοντας την αυθεντική γεύση του τόπου.
Καμπιά Ευβοίας: Το ήσυχο, καταπράσινο καταφύγιο
Τα Καμπιά Ευβοίας αποτελούν έναν από τους πιο ήσυχους και ανεπιτήδευτους προορισμούς της περιοχής, ιδανικό για όσους αναζητούν ηρεμία και επαφή με τη φύση. Το χωριό βρίσκεται μέσα σε πυκνή βλάστηση, με πλατάνια, ρυάκια και μονοπάτια που οδηγούν σε σημεία με πανοραμική θέα.
Η περιοχή προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία ελληνικής υπαίθρου, μακριά από την πολυκοσμία. Η Πρωτομαγιά στα Καμπιά είναι μια ευκαιρία για χαλαρές βόλτες, πικνίκ στη φύση και στιγμές απόλυτης αποσύνδεσης. Η φιλοξενία των κατοίκων παραμένει ζεστή και γνήσια, θυμίζοντας παλιές εποχές.
Καμπιά Ευβοίας / Φωτογραφία: Shutterstock
Μικρό όμορφο εκκλησάκι στα Καμπιά / Φωτογραφία: Shutterstock
Στο τέλος του οικισμού κυλούν τρεχούμενα νερά, ένα σημείο που παλαιότερα αποτελούσε καθημερινό πέρασμα για τις γυναίκες του χωριού, οι οποίες πήγαιναν εκεί να πλύνουν κουβέρτες και χαλιά. Ανάμεσα στα σημαντικότερα αξιοθέατα ξεχωρίζει ο σπηλαιώδης ναός της Αγίας Κυριακής, ένα μοναδικό εκκλησάκι χτισμένο μέσα στον βράχο, που αποτελεί από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία των Καμπιών.
Παρότι πρόκειται για ένα πολύ μικρό χωριό με ελάχιστους κατοίκους, τα Καμπιά διαθέτουν ταβερνάκια που κρατούν ζωντανή την παραδοσιακή κουζίνα της περιοχής. Η ευρύτερη περιοχή φημίζεται για τη γαστρονομία της, με κορυφαία τοπικά προϊόντα τα ρεβίθια, τα φασόλια, το μέλι, τη ρίγανη, το τσάι του βουνού και τα μανιτάρια. Για φαγητό, μια δημοφιλής στάση είναι το «Κονάκι», γνωστό για τα ψητά του, το χειροποίητο μπιφτέκι με τρία είδη κρέατος, τα τοπικά ζυμαρικά και τους λαχανοντολμάδες.
Είτε κάποιος αναζητά περιπέτεια, είτε χαλάρωση, είτε μια οικογενειακή εκδρομή στη φύση, η Στερεά Ελλάδα προσφέρει επιλογές που καλύπτουν κάθε διάθεση. Η Παύλιανη με το παιχνιδιάρικο πάρκο της, η Αγόριανη με την αλπική της ατμόσφαιρα και τα Καμπιά με την απόλυτη ηρεμία τους συνθέτουν ένα τρίπτυχο ιδανικό για μια ανοιξιάτικη απόδραση.
