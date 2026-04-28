Ο Νίκος Παπανδρέου υποψήφιος για το βραβείο One Health

Στη λίστα των έξι ευρωβουλευτών που ξεχωρίζουν για τη συνεισφορά τους στον τομέα της Υγείας συγκαταλέγεται ο Νίκος Παπανδρέου, σύμφωνα με αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών βραβείων του περιοδικού “The Parliament”.

Η υποψηφιότητά του αφορά το One Health Award και συνδέεται με τη δραστηριότητά του στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Δημόσια Υγεία, όπου συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη βελτίωση των συνθηκών υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μεταξύ των δράσεων που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνονται η συνεργασία με διεθνείς και ελληνικές οργανώσεις ασθενών, ιδιαίτερα στους τομείς του καρκίνου και των σπάνιων νοσημάτων, καθώς και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διαγνωστικές εξετάσεις και σύγχρονες θεραπείες.

Η τελική επιλογή των βραβευθέντων αναμένεται στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το περιοδικό.





