Δυτική Ελλάδα: Επισκέφθηκε τον γιο του στην οικοδομή, έπεσε και σκοτώθηκε

Τραγικές διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει ο θάνατος ηλικιωμένου στο Αγρίνιο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είχε πάει να δει τον γιό του που είναι εργολάβος και έχασε την ζωή του.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου ενός 74χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στο Αγρίνιο, στη συμβολή των οδών Έλλη Λαμπέτη και Γιώργου Σεφέρη, είναι σε εξέλιξη.

Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, με άμεση κινητοποίηση ασθενοφόρου και δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον άνδρα και τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αρχικά εκτιμήθηκε ότι το θύμα ήταν εργαζόμενος στο εργοτάξιο, ωστόσο στη συνέχεια έγινε γνωστό πως πρόκειται για τον πατέρα του εργολάβου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου στο agriniosite.gr, η υπόθεση παίρνει διαφορετική διάσταση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.



Πιθανότατα ο άτυχος άνδρας να βρέθηκε στο σημείο για προσωπικούς λόγους και, μέσα σε μια κακιά στιγμή, να συνέβη το μοιραίο. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για έναν τόσο άδικο και αιφνίδιο χαμό. Σε κάθε περίπτωση, τα ακριβή αίτια παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής, με όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για μια στιγμή απροσεξίας ή για κάποιον αστάθμητο παράγοντα, ωστόσο μόνο η έρευνα των αρμόδιων αρχών θα ρίξει φως στο τι ακριβώς συνέβη.