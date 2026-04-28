Συνταγή για σπανακόπιτα με φρέσκα χόρτα και μυρωδικά

Η σπανακόπιτα αποτελεί έναν από τους πιο αυθεντικούς και αγαπημένους θησαυρούς της ελληνικής κουζίνας.

Στην εκδοχή της χωρίς γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγό, διατηρεί όλη τη νοστιμιά και τα αρώματά της.

Αυτό που κυριαρχεί είναι η φυσική γεύση των φρέσκων χόρτων και των μυρωδικών.

Πάνω σε αυτό το φαγητό και τη βαθιά γεύση του, γεφυρώνονται η παράδοση με την καθημερινότητα.

Με τραγανό φύλλο και ζουμερή γέμιση, η σπανακόπιτα αποδεικνύεται απολαυστική και χορταστική.

Σπανακόπιτα με φρέσκα χόρτα και μυρωδικά

Υλικά:

2 κιλά σπανάκι

½ φλυτζάνι τσαγιού άνηθος ψιλοκομμένος

½ φλυτζάνι τσαγιού μαϊντανός

1 φλυτζάνι τσαγιού κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα

1 φλυτζάνι τσαγιού μυρώνια ψιλοκομμένα

2 φλυτζάνια τσαγιού λάδι

3 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα

1 πακέτο φύλλο κρούστας

Εκτέλεση:

Πλένουμε πολύ καλά το σπανάκι και το ψιλοκόβουμε. Το αλατίζουμε ελαφρά και το αφήνουμε να μαραθεί, πιέζοντάς το μέσα στο τρυπητό, για να φύγουν τα πολλά υγρά.

Σε μια κατσαρόλα ή βαθύ τηγάνι, ζεσταίνουμε το μισό από το λάδι και σοτάρουμε τα ξερά κρεμμύδια μέχρι να μαλακώσουν και να γίνουν διάφανα. Προσθέτουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τον μαϊντανό, τα μυρώνια και τον άνηθο και τα αφήνουμε να βγάλουν τα αρώματά τους.

Ρίχνουμε το σπανάκι και ανακατεύουμε καλά, αφήνοντας το μείγμα να χάσει την περιττή υγρασία του. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε τη γέμισηνα κρυώσει ελαφρώς.

Λαδώνουμε ένα ταψί και στρώνουμε τα μισά φύλλα κρούστας, λαδώνοντάςτα ένα-ένα. Απλώνουμε ομοιόμορφα τη γέμιση και σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα, συνεχίζοντας το λάδωμα σε κάθε ένα.

Χαράζουμε την πίτα σε κομμάτια, ραντίζουμε με το υπόλοιπο λάδι και λίγο νερό και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς, στις αντιστάσεις, στο χαμηλό ράφι, για περίπου 60 λεπτά, μέχρι να ροδίσει όμορφα και να γίνει τραγανή.

Αφήνουμε να σταθεί λίγο πριν κόψουμε για να σερβίρουμε.

πηγή newsit.gr