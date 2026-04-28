Αχαΐα: Πέρυσι κάηκαν κι ακόμα δεν…μύρισαν- Εν αναμονή των ελέγχων για τις καμένες ελιές από τις φωτιές του Αυγούστου

Μεγάλο πλήγμα για το φυτικό κεφάλαιο και κυρίως για τα ελαιόδεντρα στην Αχαΐα αποτέλεσαν οι φωτιές του περασμένου Αυγούστου, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν περάσει οι ελεγκτές για να καταγράψουν και εν συνεχεία να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ.

Όπως επισημαίνει μιλώντας στο thebest o Αλέκος Θανόπουλος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ωλενίας και μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας για το φυτικό κεφάλαιο δεν έχει γίνει ακόμα καμία καταμέτρηση.

«Έχουν δοθεί κάποιες αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους που τους κάηκαν τα ζώα, έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι σχετικά με τις υποδομές σε κτίρια και μηχανολογικό εξοπλισμό, που έχουν να κάνουν με αρδευτικά συστήματα, φράχτες, μηχανήματα σε αποθήκες ή και έξω από αυτές σε χωράφια, αλλά δεν έχει γίνει καμία καταμέτρηση όσον αφορά στο φυτικό κεφάλαιο (ελαιόδεντρα, δέντρα, υπαίθριες καλλιέργειες). Έχουν γίνει κάποιες εκτιμήσεις σε σχέση με θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις όμως δεν έχουν ακόμα πληρωθεί από όλους αυτούς που τα έχουν δει. Βρισκόμαστε σε απόγνωση γιατί πχ με τα ελαιόδεντρα, αν δεν είχαν καεί από τη φωτιά, τον Νοέμβριο, το Δεκέμβριο θα είχαν παράξει ελαιόλαδο, οι παραγωγοί θα είχαν πουλήσει την παραγωγή τους και θα είχαν πάρει κάποια χρήματα. Μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει ούτε σεντς ως βοήθεια».

Ο κ. Θανόπουλος κάνει λόγο για πολύ μεγάλη ζημιά, καθώς εκτιμάται ότι στην Αχαΐα από τη φωτιά κάηκαν τον περασμένο Αύγουστο περισσότερα από 200.000 ελαιόδεντρα.

«Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη ζημιά για την περιοχή» δηλώνει και επισημαίνει ότι το γεγονός ότι ως σήμερα δεν έχει γίνει καταμέτρηση σημαίνει ότι θα καθυστερήσει κι άλλο η καταβολή των αποζημιώσεων, δεδομένου ότι μετά απ΄αυτή ακολουθεί μια ολόκληρη γραφειοκρατική διαδικασία. «Μπλέκεις με γραφειοκρατία για το φυτικό κεφάλαιο, για το αν πχ ο ελαιώνας που σου κάηκε ήταν δικός σου ή τον είχες εξ αδιαιρέτου με τα αδέλφια σου ή τον είχες ενοικιάσει, υπάρχουν χίλια δύο γραφειοκρατικά τα οποία θα ζητήσει ο ΕΛΓΑ. Από την αρχή είχαμε καταγγείλει ότι θα έπρεπε το Υπουργείο και η Κυβέρνηση, αν ήθελε να βοηθήσει, να δώσει ένα μέρος χρημάτων και μετά να γίνουν οι εκτιμήσεις για την ολική αποζημίωση, κάτι που δεν το δέχτηκε, ενώ παλαιότερα αυτό είχε συμβεί και στις πυρκαγιές της Ηλείας και στους παγετούς του 2004».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο παλαιότερα η καθυστέρηση δεν ήταν τόσο μεγάλη και πως αυτή αποδίδεται σε έλλειψη προσωπικού. «Εμείς όμως είμαστε εντάξει απέναντί τους στα ασφάλιστρα. Όλα αυτά τα δέντρα που κάηκαν είναι πληρωμένα».

Ο χρόνος που χρειάζεται για να αποκατασταθεί η ζημιά

Μια άλλη διάσταση που αναδεικνύεται αφορά την πραγματική αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε, δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση τα ελαιόδεντρα για να παράξουν καρπό και λάδι χρειάζονται χρόνο, ο οποίος ποικίλει ανάλογα με την περίπτωση.

Αν μια ελιά έχει υποστεί ήπια ζημιά, θα χρειαστεί περίπου τρία χρόνια για να παράξει εκ νέου, εξηγεί ο κ. Θανόπουλος. Αν γίνει αντικατάσταση ελαιόδεντρου λόγω πλήρους καταστροφής, τότε θα απαιτηθεί διάστημα ως και εφτά χρόνια για να δώσει παραγωγή και όχι στον βαθμό που έδιναν δέντρα που ήταν πχ αιωνόβια ή το μεγάλης ηλικίας δέντρο 50, 70 ετών, τονίζει.

Η απώλεια ελαιολάδου στην περιοχή εξάλλου φάνηκε και στην ελαιοκομική περίοδο στο τέλος του 2025 ,όπου η δουλειά στα ελαιοτριβεία μειώθηκε σημαντικά λόγω της μεγάλης πτώσης στην παραγωγή.

«Στην περιοχή που υπήρξαν οι φωτιές η παραγωγή μειώθηκε ως και 80% . Υπήρξαν παραγωγοί που είχαν 700 και 1.000 δέντρα που δεν μάζεψαν ούτε έναν τενεκέ λάδι», σημειώνει. Και προσθέτει ότι αυτή η κατάσταση θα εξακολουθήσει για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμα.

«Δεν αντικαθίσταται η παραγωγή. Ακόμα και τα δέντρα που υπέστησαν ήπια ζημιά και δεν δέχτηκαν πλήγμα στους βραχίονες δεν πρόκειται να φέρουν παραγωγή φέτος ή του χρόνου. Θα περάσουν τουλάχιστον τρία χρόνια».