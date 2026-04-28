Ανάλυση CNN: Πώς ο Κόουλ Άλεν από gamer έγινε επίδοξος δολοφόνος

Σε μία σειρά από αναρτήσεις όπου συνέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Χίτλερ είχε προχωρήσει ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ενώ παράλληλα προέτρεπε όσους είναι ενάντια στην κυβέρνηση Τραμπ να αγοράσουν όπλα.

Αυτά δείχνει μια ανάλυση του CNN σε δύο λογαριασμούς στα social media που φαίνεται να ανήκουν στον Κόουλ Άλεν. Οι λογαριασμοί συνδέονται με τον 31χρονο δράστη, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο. Οι αναρτήσεις του δράστη φαίνεται να είχαν αλλάξει περιεχόμενο τα τελευταία χρόνια και από αναρτήσεις για βιντεοπαιχνίδια δημοσίευε οργισμένα πολιτικά μηνύματα.

Οι αναρτήσεις φαίνεται να αντανακλούν και τα επιχειρήματα που περιέχονταν σε μήνυμα που έστειλε ο Άλεν σε συγγενείς του πριν από την επίθεση, στο οποίο περιέγραφε σχέδιο στόχευσης αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ και εξέφραζε την οργή του για όσα κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι ο Άλεν χρησιμοποιούσε τον λογαριασμό στην πλατφόρμα X με το όνομα «CForce3000». Ο λογαριασμός έχει πλέον απενεργοποιηθεί, ωστόσο εξετάστηκαν περισσότερες από 4.000 αναρτήσεις.

Παράλληλα, αναλύθηκαν πάνω από 700 αναρτήσεις από λογαριασμό στην πλατφόρμα Bluesky, ο οποίος επίσης έχει κατέβει και φαίνεται να ανήκει στον ίδιο, βάσει βιογραφικών στοιχείων και παρόμοιου περιεχομένου. Στο μήνυμα προς την οικογένειά του, φέρεται να υπέγραψε με το ψευδώνυμο «coldForce».

Οι αναρτήσεις για βιντεοπαιχνίδια και ο Χίτλερ

Το 2022, ο Άλεν φέρεται να δημοσίευε κυρίως περιεχόμενο για βιντεοπαιχνίδια, προωθώντας μάλιστα και κανάλι του στο YouTube με σύντομα βίντεο για το δημοφιλές παιχνίδι Super Smash Bros. Μέχρι το 2024, όμως, οι αναρτήσεις του είχαν αποκτήσει έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Αναδημοσίευε συχνά περιεχόμενο που συνέκρινε τον Τραμπ με τον Χίτλερ, αλλά και αναρτήσεις που υποστήριζαν την ακύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων εκείνης της χρονιάς. Μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στην Πενσιλβάνια, δημοσίευσε ισχυρισμούς ότι το περιστατικό ενδεχομένως να ήταν σκηνοθετημένο.

Σε μία από τις αναρτήσεις που κοινοποίησε αναφερόταν ότι ο Τραμπ είναι «απολύτως ικανός να έχει σκηνοθετήσει μια ψεύτικη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του για να εξαπατήσει την αμερικανική κοινή γνώμη».

Ο Άλεν φέρεται να ξεκίνησε να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Bluesky τον Φεβρουάριο του 2025, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Εκεί, ασκούσε συχνά σκληρή κριτική στις πολιτικές της κυβέρνησης.

«Κανείς δεν κάνει τίποτα»

Σε ανάρτηση του Απριλίου 2025, έγραφε: «Όλοι γνωρίζουν ήδη ότι ο Τραμπ είναι ένας απαίσιος άνθρωπος σε πολλαπλά επίπεδα και κανείς δεν έχει κάνει τίποτα».

Ορισμένες από τις δημοσιεύσεις φαίνεται να προωθούν την οπλοκατοχή, με χαρακτηριστική ανάρτηση του Δεκεμβρίου 2025 που ανέφερε: «Η καλύτερη στιγμή για να αγοράσεις όπλο ήταν πριν από λίγες ημέρες… η δεύτερη καλύτερη στιγμή είναι σήμερα».

Τον περασμένο μήνα, κατηγόρησε τον Τραμπ ως «προδότη» των ΗΠΑ, γράφοντας: «Βάζεις έναν προδότη ξανά στην εξουσία και παίρνεις προδοσία. Δεν καταλαβαίνω γιατί εκπλήσσονται που οι ΗΠΑ διαλύονται».

Άλλο πρόσωπο

Οι αναρτήσεις αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα που είχαν για τον Άλεν όσοι τον γνώριζαν προσωπικά. Ο ίδιος εργαζόταν ως μερικής απασχόλησης εκπαιδευτικός σε προάστιο του Λος Άντζελες, με μαθητές να τον περιγράφουν ως ευφυή.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Άλεν άσκησε το δικαίωμα της σιωπής μετά τη σύλληψή του. Στο δικαστήριο εμφανίστηκε ανέκφραστος, απαντώντας με σαφήνεια στις ερωτήσεις του δικαστή.

Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις λεπτομέρειες της επίθεσης, κατά την οποία φέρεται να διαπέρασε τη ζώνη ασφαλείας και να κινήθηκε ενάντια του προέδρου. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πόσοι πυροβολισμοί έπεσαν, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των βαλλιστικών εξετάσεων.