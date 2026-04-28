Στην Πάτρα η κηδεία του γιατρού Γιάννη Παρασκευόπουλου- Έφυγε από τη ζωή στα 49 του χρόνια

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 29 Απριλίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών. Πίσω του αφήνει τη σύζυγό του Μαρία, την αβάπτιστη κόρη του, τους γονείς και τα αδέλφια του.

Η απώλειά του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση τόσο στον πανεπιστημιακό χώρο όσο και στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς η μητέρα του, Μαρία Κρητικού καταγόταν από τον Δρυμώνα Θέρμου, όπου και πολλοί τον «αποχαιρετούν» με θλίψη.

Απέραντη θλίψη σκόρπισε στον Δρυμώνα Θέρμου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος γιατρός, Γιάννης Παρασκευόπουλος, σε ηλικία μόλις 49 ετών, μετά από γενναία μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο εκλιπών ήταν διακεκριμένος γιατρός και Επίκουρος Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με σημαντική προσφορά στην επιστήμη και την ιατρική κοινότητα.

Όσοι τον αποχαιρετούν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο ξεχωριστό, με ήθος, καλοσύνη και πάντα χαμογελαστό.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση της κ. Σίλιας Σορβανή, που τον θυμάται ως ένα εξαιρετικό παιδί και συμμαθητή, με γλυκύτητα και ανθρωπιά:



«Μόλις πληροφορήθηκα ότι ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, διακεκριμένος Ιατρός Επεμβατικός Ακτινολόγος, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πατέρας ενός αβάπτιστου κοριτσιού, δεν είναι πια μαζί μας… Έφυγε σε ηλικία 49 ετών, κι ας είχε τόσα πολλά να κάνει ακόμη…

Ο Γιάννης ήταν συμμαθητής μας (ένα χρόνο μικρότερος, για την ακρίβεια). Πάρα πολύ καλός μαθητής, κι ακόμη περισσότερο καλό παιδί. Με τη γλυκύτητα και το χαμόγελο πάντοτε. Θυμάμαι αυτόν, την αδελφή του Κωνσταντίνα και τη μητέρα του, την κ. Μαρία, Δασκάλα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, αν θυμάμαι καλά, να χαμογελούν καλοσυνάτα – κι αυτήν την εικόνα του Γιάννη έχω, κι ας έχασα τα ίχνη του αργότερα, για πολλά χρόνια. Διέπρεψε στην επιστήμη του – δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα λιγότερο. Ο επίλογος που έγραψε όμως η μοίρα γι αυτόν ήταν τόσο άδικος! Είχε τόσα ακόμη να δώσει…

Εύχομαι κουράγιο στους οικείους του. Και θέλω να τον θυμάμαι όπως ήταν παιδί, στα μαθητικά του χρόνια στον Πύργο».

Ρίγη συγκίνησης προκαλούν και τα σχόλια όσων τον αποχαιρετούν, με λόγια αγάπης, σεβασμού και βαθιάς θλίψης για την πρόωρη απώλειά του: