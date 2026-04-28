Αιτωλοακαρνανία: Από την στολή της Πυροσβεστικής στο ράσο!

Aποχωρεί από το Πυροσβεστικό Σώμα ο Παναγιώτης Μπούρος, 48 ετών, με καταγωγή από τη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας, ύστερα από 26 χρόνια υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος κατευθύνεται στην Ιερά Μονή Προυσιωτίσσης, όπου θα ενταχθεί στη μοναχική αδελφότητα. Το πρόγραμμα της μετάβασής του στη μοναχική ζωή έχει ήδη καθοριστεί. Την Πέμπτη 14 Μαΐου θα τελεστεί η κουρά του, την Παρασκευή 15 Μαΐου θα χειροτονηθεί Διάκονος και το Σάββατο 16 Μαΐου Πρεσβύτερος. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός τριών ημερών, σηματοδοτώντας την οριστική αλλαγή πορείας του.

Η είδηση έγινε γνωστή από την ανάρτηση του Ζαχαρία Ζηνέλη στην σελίδα στα facebook του Συλλόγου Καστανιωτών Ευρυτανίας ” Ο Άγιος Δημήτριος”.

Δείτε αναλυτικά τι γράφει ο κ. Ζηνέλης:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

Ένας καλός μου φίλος, ο Παναγιώτης Μπουρος, καταγόμενος από τη Σταμνά Μεσολογγίου, ετών 48, τέως Πυρονόμος στο Πυροσβεστικό Σώμα, με έχει εντυπωσιάσει με το ενδιαφέρον του για την Ιερά Μονή Προυσιωτίσσης, προσφέροντας κατά καιρούς εκεί τις υπηρεσίες του και συγκεντρώνοντας σχετικά βιβλία, μελέτες, φωτογραφίες, σε φυσική και ψηφιακή μορφή, και αναζητώντας πληροφορίες από άτομα που συνδέθηκαν με το ίδιο το Μοναστήρι.

Πρόσφατα με πληροφόρησε πως πήρε τη μεγάλη απόφαση! Ήδη άφησε πίσω του την υπέρ 26ετή Υπηρεσία του καθώς και τον μικρόκοσμο που είχε χτίσει ως τώρα για τον εαυτό του και έχοντας μάθει να σβήνει υλικές φωτιές, αποφάσισε πλέον να αφοσιωθεί στο σβήσιμο πνευματικώ ν πυρκαγιών που καίνε την ψυχή κάθε ανθρώπου και, σαν έτοιμος από καιρό, να γίνει Ιερομόναχος και να εγκαταβιώσει στην Ιερά Μονή Προυσιωτίσσης.

Την Πέμπτη 14 Μαΐου εκεί κείρεται Μοναχός κατά την τέλεση του Εσπερινού, την Παρασκευή 15 Μαΐου χειροτονείται Διάκονος και το Σάββατο 16 Μαΐου Πρεσβύτερος. Όσοι μπορούμε, μας καλεί να παραβρεθούμε στην πνευματική του Χαρά!

Σε μια εποχή που ο υλισμός καλά κρατεί, είναι πολύ παρήγορο που η πατρώα πίστη έχει μεγάλα ερείσματα και η διάθεση ολοκληρωτικής αφοσιώσεως στον Κύριο και δι’ Αυτού στο συνάνθρωπο έχει ακόμα λαμπρά παραδείγματα.

Ιδιαίτερα το παλαίφατο και Ιστορικό Μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας που έχει ανάγκη όχι μόνο αριθμητικής αλλά κυρίως και ποιοτικής και Πνευματικής επάνδρωσης και ενίσχυσης, με την απόφαση του Παναγιώτη να υπηρετήσει εκεί ψυχή τε και σώματι και με την καθοδήγηση του Άξιου Γέροντα Καθηγουμένου Ιωαννικίου, έχουμε την πεποίθηση ότι θα εξακολουθήσει να είναι λαμπρός Πνευματικός Φάρος.



Ευχόμαστε στον αγαπητό φίλο Παναγιώτη (σύντομα θα τον προσφωνούμε με το νέο μοναχικό όνομα και όχι το κοσμικό και θα ζητούμε την προσευχή του και την ευλογία του) με την απόφασή του αυτή να βρει το δρόμο της σωτηρίας που αναζητεί, να εκπληρωθούν οι ένθεοι πόθοι του, να γίνει πρόξενος σωτηρίας και πολλών άλλων ψυχών και να αποδειχθεί Άξιος της Αγγελικής κλήσεως και Λειτουργός του Υψίστου που ιδιαίτερα χρειάζονται και τα χωριά μας. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας, η Προυσιώτισσα, να τον ενισχύει!



Πηγή: agrinionews