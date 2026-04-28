Ειρήνη Μουρτζούκου: Αμετακίνητη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη: «Δεν τον σκότωσα εγώ…»

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο και εμφανώς ψύχραιμη, όχι μόνο απέρριψε τις κατηγορίες, αλλά επιχείρησε να μεταφέρει το βάρος της ευθύνης αλλού, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο σοβαρών καταγγελιών που αναμένεται να πυροδοτήσουν περαιτέρω εξελίξεις στην υπόθεση στρέφοντας τα βέλη της προς τη μητέρα του παιδιού

Ραγδαίες και εκρηκτικές είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του 15 μηνών Παναγιωτάκη από την Αμαλιάδα , με την Ειρήνη Μουρτζούκου να περνά στην αντεπίθεση και να επιχειρεί να ανατρέψει πλήρως τα δεδομένα.

Σε ένα εκτενές και φορτισμένο υπόμνημα, που εκτείνεται σε 19 σελίδες, η Μουρτζούκου επιλέγει να τοποθετηθεί με τρόπο απόλυτο και κατηγορηματικό. Με λόγο έντονα συναισθηματικό αλλά και αιχμηρό, επιχειρεί να αποδομήσει κάθε εις βάρος της υπόνοια, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως άνθρωπο που όχι μόνο δεν θα μπορούσε να βλάψει το παιδί, αλλά αντιθέτως είχε αναπτύξει ισχυρό συναισθηματικό δεσμό μαζί του. Παράλληλα, μεταφέρει ευθέως την ευθύνη στη μητέρα, χωρίς περιστροφές.

«Ως ελάχιστο φόρο τιμής σε ένα παιδί που μου έδωσε το φως για να αντιμετωπίσω τα σκοτάδια της ψυχής μου, αναφέρω ευθαρσώς πως, για τον θάνατό του, δεν έχω την παραμικρή ευθύνη, συμμετοχή, συνέργεια, αντιθέτως ευθύνεται η μητέρα του. Δεν θα ακουμπούσα ούτε τρίχα με κακή πρόθεση του Παναγιώτη», αναφέρει.

Συνεχίζοντας στην ίδια κατεύθυνση, η 25χρονη επιχειρεί να σκιαγραφήσει το προφίλ της μητέρας του παιδιού, δίνοντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που μέχρι σήμερα είχε παρουσιαστεί. Περιγράφει μια γυναίκα εξαντλημένη, που -όπως υποστηρίζει-είχε φτάσει στο σημείο να απορρίπτει το ίδιο της το παιδί, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης και σύγκρουσης μεταξύ τους τις τελευταίες ημέρες πριν τον θάνατο.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, υποστηρίζει πως «…η Κ., τις τελευταίες ημέρες προ του θανάτου του Παναγιώτη, είχε κουραστεί από τις ευθύνες του παιδιού και επιζητούσε την ελευθερία της. Μάλιστα είχε σημειωθεί και ένα επεισόδιο μεταξύ μας, καθόσον μου είχε αναφέρει πως «προτιμούσε να μην υπάρχει στη ζωή της ο Παναγιώτης», γεγονός που με ώθησε να της αντιτάξω πως «εάν δεν θέλεις τον Παναγιώτη, αναλαμβάνω να τον φροντίσω/να τον μεγαλώσω εγώ και μάλιστα σε δικό μου χώρο, ώστε να μην ασχολείσαι καν με αυτόν».

«Με έβαλαν να πω συγκεκριμένα πράγματα»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Μουρτζούκου στις συνθήκες υπό τις οποίες κατέθεσε αρχικά στις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι δεν μίλησε ελεύθερα, αλλά υπό πίεση και καθοδήγηση. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια να διαμορφωθεί μια συγκεκριμένη «γραμμή», την οποία όφειλε να ακολουθήσει, ώστε να προστατευτούν άλλα πρόσωπα.

«Πριν δώσω κατάθεση στους αστυνομικούς, η Κ., έχοντας συνομιλήσει αρκετές φορές με την μητέρα της, επέμενε να μην καταθέσω και να μην πω τίποτα. Όταν κατάλαβε ότι αυτό δεν γινόταν, άρχισε να μου λέει πως είχε συνεννοηθεί με την μητέρα της, τι να πω και πως έπρεπε να την καλύψω. Εγώ, χειραγωγούμενη, επειδή δεν ήθελα να έχει πρόβλημα η Καλλιόπη με τον πρώην άντρα της και την επιμέλεια του παιδιού, είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει. Μάλιστα τόσο η Φ. , όσο και η Καλλιόπη και στις καταθέσεις τους στην Αστυνομία και στις δηλώσεις τους στις τηλεοπτικές κάμερες, έλεγαν πως το παιδί έφυγε ζωντανό από το σπίτι».

Σενάριο συγκάλυψης

Προχωρώντας ακόμη πιο πέρα, η 25χρονη κάνει λόγο για ένα καλοστημένο σχέδιο παραπλάνησης των Αρχών και της κοινής γνώμης, στο οποίο -όπως υποστηρίζει- χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης. Οι περιγραφές της παραπέμπουν σε σκηνές που προκαλούν έντονο προβληματισμό για το τι μπορεί να συνέβαινε πίσω από τις κάμερες: «Επέμεναν να καταθέτω πως ο Παναγιώτης έφυγε ζωντανός από το σπίτι και πως «ό,τι συνέβη, συνέβη στο Νοσοκομείο και έχουν ευθύνη οι γιατροί», κανόνιζαν σε ποιες τηλεοπτικές εκπομπές θα εμφανισθεί κάθε μία από εμάς και τι ακριβώς. Ισχυριζόταν δημοσίως πως απειλώ την Κ., πως της φέρομαι άσχημα, πως με έδιωξε από το σπίτι, πως εγώ ήμουν στον χώρο που πέθανε ο Παναγιωτάκης. Μου κανόνιζαν μεταβάσεις μου στην Αθήνα και μου έδιναν χρήματα για να καταθέτω αυτά που μου ζητούσαν να λέω. Μου ζήτησαν να κατονομάσω άλλον, τρίτο, άνθρωπο ως υπεύθυνο για τον θάνατο του Παναγιώτη. Έστελναν τις τηλεοπτικές κάμερες των σταθμών στην οικία μας, για να εμφανισθεί η Κ. μόνη, δήθεν πως έχω εκδιωχθεί από το σπίτι και, κατά την παραμονή των καμερών στο σπίτι, με έβαζαν να κρύβομαι είτε κάτω από τα κρεβάτια είτε στις ντουλάπες. Καθημερινά έκαναν δηλώσεις στους τηλεοπτικούς σταθμούς στις οποίες ανέφεραν πως η Καλλιόπη ζητά να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του Παναγιώτη, πως η Καλλιόπη έχει στραφεί εναντίον μου, πως η Κ. θα με σκοτώσει με τα ίδια της τα χέρια, ενώ ακόμα και στα διαλείμματα των εκπομπών μου τηλεφωνούσαν και μου έλεγαν «μην ανησυχείς, έτσι τα λέμε για να μην φανεί πως είμαστε σε συνεννόηση».

«Συζητήσεις για εμπορία του παιδιού»

Στο πιο βαρύ σημείο του υπομνήματός της, η Μουρτζούκου προχωρά σε μια καταγγελία που προκαλεί ανατριχίλα, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν σκέψεις ακόμα και για εμπορία του παιδιού σε προγενέστερο στάδιο.

Όπως αναφέρει, «…είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο εμπορίας του ατυχούς Παναγιωτάκη κατά το αρχικό στάδιο της ζωής του και ολίγον προ της γνωριμίας μας, είχαν δε γίνει κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες προς τούτο και συζητήσεις, με υποψήφιους αγοραστές, οι οποίες συζητήσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Προτιμούσε να μην υπάρχει στη ζωή της ο Παναγιώτης».

«Έρχονται κι άλλες διώξεις»

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής, εμφανίζεται βέβαιος ότι η υπόθεση βρίσκεται σε σημείο καμπής. Κάνει λόγο για πλήθος στοιχείων που -όπως υποστηρίζει- φωτίζουν την αλήθεια και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελίξεις και σε βάρος άλλων προσώπων.

«Έχει επέλθει λύτρωση γιατί όλα αυτά που κρατούσε μέσα της όλους αυτούς τους μήνες τα εξέφρασε στην κυρία Ανακρίτρια. Ήταν μια κατάθεση ψυχής, ομολογώ ότι ειπώθηκαν πράγματα που δεν περίμενα κι εγώ ο ίδιος να ακούσω. Έδωσε παραπάνω από 100 στοιχεία από τα οποία προκύπτει ποιος ευθύνεται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και για ποιο λόγο – και είναι στοιχεία όχι του αέρα, είναι μηνύματα, είναι βίντεο, είναι συνομιλίες, είναι οικονομικές συναλλαγές, είναι πάρα πολλά. Κατονόμασε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος ευθύνεται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και είπε και με ποιον τρόπο έγινε. Αναφέρθηκε σε όλες τις συνθήκες από το προηγούμενο βράδυ μέχρι και σήμερα που μιλούμε. Την Ειρήνη μπορεί να την κατηγορήσει κανείς για πάρα πολλά πράγματα αλλά για ό,τι έχει να κάνει με τον θάνατο του Παναγιωτάκη, δεν έχει αλλάξει άποψη από την πρώτη στιγμή που συνελήφθη. – Θεωρείτε ότι θα ασκηθούν διώξεις και σε άλλα πρόσωπα; – Η πεποίθησή μου είναι πως ναι. – Παραπάνω από ένα; – Η πεποίθησή μου είναι πως ναι».

