Δυτική Ελλάδα: 150 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Σημαντικός αριθμός παραβάσεων καταγράφηκε και στη Δυτική Ελλάδα κατά την 43η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με τους ελέγχους της Ελληνικής Αστυνομίας να παραμένουν εντατικοί σε όλο το οδικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βεβαιώθηκαν 150 παραβάσεις μέσα σε μία εβδομάδα (20–26 Απριλίου 2026), αριθμός που την κατατάσσει στις περιοχές με αυξημένη παραβατικότητα, μετά την Αττική.

Σε πανελλαδικό επίπεδο πραγματοποιήθηκαν 16.383 έλεγχοι, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν συνολικά 1.432 παραβάσεις. Από αυτές, οι 1.288 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων – μεταξύ των οποίων και 26 εργαζόμενοι στον τομέα της διανομής – ενώ άλλες 144 παραβάσεις αφορούσαν επιβάτες. Παράλληλα, 305 παραβάσεις εντοπίστηκαν σε οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από μικτά κλιμάκια Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και ειδικών ομάδων, με ιδιαίτερη έμφαση σε επαγγελματίες διανομείς και επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων, όπου καταγράφεται αυξημένος κίνδυνος μη συμμόρφωσης.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι ποινές για τη μη χρήση κράνους έχουν αυστηροποιηθεί σημαντικά. Για τους οδηγούς δικύκλων προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες, ενώ το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στους επιβάτες. Για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ, με αυστηρότερες κυρώσεις σε περίπτωση υποτροπής.

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι στόχος της εκστρατείας δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η αλλαγή νοοτροπίας και η καθιέρωση της χρήσης κράνους ως βασικού κανόνα ασφάλειας.

Όπως τονίζεται, το κράνος δεν αποτελεί απλώς μια τυπική υποχρέωση, αλλά ένα κρίσιμο μέτρο προστασίας που μπορεί να αποτρέψει σοβαρούς τραυματισμούς και να σώσει ζωές.