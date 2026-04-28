Η πρώτη επίσημη, κοινή δημόσια εμφάνιση της Φαίης Σκορδά με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Την πρώτη τους επίσημη κοινή δημόσια εμφάνιση, έπειτα από περίπου πέντε χρόνια σχέσης, τα οποία μάλιστα αναμένεται να τους οδηγήσουν σύντομα σε γάμο, πραγματοποίησαν η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, σε επετειακή εκδήλωση της Make-A-Wish Ελλάδος.

Ο -αρχιτέκτονας στο επάγγελμα- Αλέξανδρος Αθανασιάδης όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να διατηρεί χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα και τις κοσμικές εμφανίσεις. Η παρουσία του στην εκδήλωση αποτέλεσε εξαίρεση, συνοδεύοντας τη Φαίη Σκορδά και, όπως ήταν φυσικό, τα φλας των φωτογράφων πήραν φωτιά...

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι σχεδιάζει να επισημοποιήσει τη σχέση του με πολιτικό γάμο, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, χωρίς να έχει ακόμη καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σύμφωνα με τα ίδια τηλεοπτικά ρεπορτάζ, θα ακολουθήσει και ένα μεγάλο πάρτι.