Προσγειώθηκαν στην Ουάσινγκτον ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα- Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η επίσκεψη του Κάρολου και της Καμίλα θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες.
Στις ΗΠΑ έφθασαν το βράδυ της Δευτέρας (27.04.2026, ώρα Ελλάδας) ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και η βασίλισσα Καμίλα για τετραήμερη επίσκεψη. Η άφιξή τους αποκτά αυξημένο ενδιαφέρον, μετά την εισβολή ενόπλου στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και τις εντάσεις μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.
Η επίσημη επίσκεψη, μακράν η πιο προβεβλημένη και σημαντική από τότε που ο Κάρολος ανήλθε στον θρόνο, σηματοδοτεί την 250ή επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία.
Μάλιστα, είναι η πρώτη στη χώρα Βρετανού μονάρχη εδώ και δύο δεκαετίες.
Η αμέσως προηγούμενη επίσκεψη ήταν της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ το 2007, όταν Πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Τζορτζ Μπους.
Ωστόσο, μετά και το περιστατικό των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών ξένου Τύπου στην Ουάσινγκτον, τα μέτρα ασφαλείας για το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας είναι δρακόντεια.
Η επίσκεψη του Κάρολου και της Καμίλα θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες.
Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας έφθασε στην στρατιωτική βάση Άντριους γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα, 21:30 στην Ελλάδα).
Η επίσκεψη ξεκινά με μία κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Τραμπ είναι δεδηλωμένος θαυμαστής του Βρετανού μονάρχη, ενώ η επίσκεψη περιλαμβάνει ομιλία του Καρόλου ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου κι ένα πολυτελές δείπνο στον Λευκό Οίκο.
Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα μεταβούν, επίσης, στη Νέα Υόρκη και στη Βιρτζίνια.
Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που ξυλοκόπησε την 22χρονη φοιτήτρια
Τζέι Ντι Βανς κατά Πενταγώνου: Φόβοι για εξάντληση οπλοστασίων λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν
Ρούμπιο: «Το Ιράν θέλει συμφωνία με τις ΗΠΑ, κρίσιμος όρος τα πυρηνικά»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr