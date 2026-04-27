Προσγειώθηκαν στην Ουάσινγκτον ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα- Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Στις ΗΠΑ έφθασαν το βράδυ της Δευτέρας (27.04.2026, ώρα Ελλάδας) ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και η βασίλισσα Καμίλα για τετραήμερη επίσκεψη. Η άφιξή τους αποκτά αυξημένο ενδιαφέρον, μετά την εισβολή ενόπλου στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και τις εντάσεις μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Η επίσημη επίσκεψη, μακράν η πιο προβεβλημένη και σημαντική από τότε που ο Κάρολος ανήλθε στον θρόνο, σηματοδοτεί την 250ή επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία.

Μάλιστα, είναι η πρώτη στη χώρα Βρετανού μονάρχη εδώ και δύο δεκαετίες.

Η αμέσως προηγούμενη επίσκεψη ήταν της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ το 2007, όταν Πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Τζορτζ Μπους.

Ωστόσο, μετά και το περιστατικό των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών ξένου Τύπου στην Ουάσινγκτον, τα μέτρα ασφαλείας για το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας είναι δρακόντεια.

Η επίσκεψη του Κάρολου και της Καμίλα θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες.