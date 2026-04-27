Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που ξυλοκόπησε την 22χρονη φοιτήτρια

Η νεαρή μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό όπου διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο
Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός της μηχανής που φέρεται να επιτέθηκε άγρια σε 22χρονη οδηγό αυτοκινήτου στο Παγκράτι. Μετά το περιστατικό, ο δράστης εκμεταλλεύτηκε τον πανικό και απομακρύνθηκε από το σημείο.
Η 22χρονη φοιτήτρια που έχει δεχθεί ανελέητα χτυπήματα από οδηγό μοτοσικλέτας για μία θέση πάρκινγκ στο Παγκράτι, κάθεται στο πεζοδρόμιο και προσπαθεί να συνέλθει.
Το πόδι της είναι σε νάρθηκα και κόσμος γύρω της προσπαθεί να την ηρεμήσει.
Ήταν μεσημέρι του Σαββάτου 25 Απριλίου, η κοπέλα θα πήγαινε στο σπίτι μίας φίλης της στην περιοχή.
Έπειτα από συνεννόηση, η φίλη της κατέβηκε από την πολυκατοικία για να της κρατήσει τη θέση μέχρι να φτάσει.
Όταν έφτασε η 22χρονη, διαπληκτίστηκε με έναν ηλικιωμένο που διεκδικούσε την ίδια θέση. Τότε, ο δράστης εμφανίστηκε και ξεκίνησε καυγά.
«Εκείνη την ώρα κατεβαίνει αυτός ο άνθρωπος από την πολυκατοικία και εγώ έτσι όπως έχω μπει κλείνω το μηχανάκι του. Και γυρνάει και μου λέει ‘έλα σήκω φύγε’».
Η κοπέλα συνέχισε να προσπαθεί να παρκάρει, με τον δράστη να αρχίζει να την εξυβρίζει.
«Πριν καλά καλά προλάβω να κλείσω την πόρτα, τον βλέπω βάζει το κράνος, έρχεται με πιάνει από το κολάρο, φορούσα ένα τζιν μπουφάν, μου ρίχνει μπουνιά αριστερά στο πρόσωπο, με ρίχνει με πάρα πολύ βίαια πάνω στο αυτοκίνητο και κάτω, εκεί μου σαπίζει το πόδι. Μετά όταν έπεσα κάτω άρχισε να με κλωτσάει, να με χτυπάει».
Για να σταματήσει χρειάστηκε να μπει μπροστά ένας γείτονας που άκουσε τη φασαρία και κατέβηκε να δει τι είχε συμβεί.
Ο δράστης μετά την επίθεση εκμεταλλεύτηκε τον πανικό που επικράτησε και έτρεξε να κρυφτεί.
«Αυτός κατευθείαν κρύφτηκε και έφυγε μέσα σε πολυκατοικία, μάλλον μένει εκεί, αλλά ήρθε η Αστυνομία και δεν μπορούσαν να βρουν ποιος είναι από το μηχανάκι».
Με κάταγμα
Η νεαρή μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό όπου διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο. Θα χρειαστεί να μείνει σε ακινησία για μέρες, ενώ δεν αποκλείεται να υποβληθεί και σε χειρουργείο.
«Όταν έχει τόσο κόσμο γύρω δεν πιστεύω πως μπορεί κάποιος τόσο εύκολα να χτυπήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε χάσει κάθε έννοια ηθικής».
Ο δράστης ταυτοποιήθηκε, αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου όμως δεν εντοπίστηκε, ενώ η μοτοσικλέτα διαπιστώθηκε πως ανήκει στον αδελφό του.
