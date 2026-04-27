Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου- Το δυσάρεστο νέο γνωστοποίησε η κόρη του Μανώλη Ρασούλη

Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου, όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στα social media από την κόρη του αείμνηστου Μανώλη Ρασούλη.
Η Ναταλία Ρασούλη έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στον λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook, μέσα από την οποία γνωστοποίησε ότι η τραγουδίστρια πέθανε.
Οι λεπτομέρειες για τον θάνατό της δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.
Η Ναταλία Ρασούλη για την τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου
«Η υπερταλαντούχα Νατάσα Μωϋσόγλου δεν είναι πια μαζί μας. Αδύνατον να το πιστέψω. Τη γνώρισα αρχικά εδώ στο Facebook και την ίδια προσωπικά στις συναυλίες που διοργανώσαμε για το κλείσιμο της ΕΡΤ, που ήρθε να παίξει πιάνο και να τραγουδήσει. Είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Τι φωνή! Τι πιάνο έπαιζε! Τι ταλαντούχο πλάσμα!», έγραψε στην ανάρτησή της η Ναταλία Ρασούλη.
Η Νατάσα Μωϋσόγλου ήταν Ελληνίδα τραγουδίστρια με ιδιαίτερη παρουσία στον χώρο του έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού, γνωστή για την ευαίσθητη αλλά και δυναμική φωνή της. Ερμήνευσε έργα σημαντικών συνθετών, όπως οι Χατζιδάκις, Θεοδωράκης, Λοΐζος, Τσιτσάνης και Άκης Πάνου, ενώ η καριέρα της περιλάμβανε ζωντανές εμφανίσεις με πιάνο και τραγούδι.
Emily in Paris: Στη Μύκονο στις 15 Μαΐου η Λίλι Κόλινς για τα γυρίσματα της σειράς
Το σόι σου: Η Αλεξάνδρα παίρνει μέρος στον διαγωνισμό «Η πεθερά της χρονιάς»
Κωνσταντίνος Καζάκος: «Δεν βλέπω τη μητέρα μου στο πρόσωπο της κόρης μου»
