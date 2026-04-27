Κέρκυρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε μητέρα και γιο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική οδό Κέρκυρας–Παλαιοκαστρίτσας, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε μια 62χρονη γυναίκα και τον 32χρονο γιο της, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο άτομα είναι τουρίστες. Το περιστατικό συνέβη ενώ οι πεζοί βρίσκονταν στον δρόμο, με το όχημα να τους χτυπά και να τους προκαλεί σοβαρά τραύματα.

Μητέρα και γιος διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύονται.

Στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές, οι οποίες διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, ενώ παράλληλα φρόντισαν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.



