Emily in Paris: Στη Μύκονο στις 15 Μαΐου η Λίλι Κόλινς για τα γυρίσματα της σειράς

Η Λίλι Κόλινς, πρωταγωνίστρια της σειράς «Emily in Paris», επιστρέφει σύντομα στην Ελλάδα για τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων της επιτυχημένης παραγωγής του Netflix.

Όπως έχει γίνει γνωστό, έχει αποφασιστεί γυρίσματα του 6ου κύκλο της δημοφιλούς σειράς «Emily in Paris» να πραγματοποιηθούν και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Στούντιο 4», που προβλήθηκε τη Δευτέρα (27.04.2026), η Λίλι Κόλινς έρχεται στην Ελλάδα, συνοδευόμενη από ένα πολυμελές συνεργείο άνω των 200 ατόμων.

Η ταλαντούχα ηθοποιός αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο στις 15 Μαΐου 2026 για γυρίσματα που θα διαρκέσουν περίπου 10 μέρες.

Οι τοποθεσίες που θα γυριστούν τα πλάνα δε θα είναι μόνο γνωστά τουριστικά σημεία του νησιού, όπως τα Ματογιάννια και οι Ανεμόμυλοι, αλλά θα περιλαμβάνουν γραφικές παραλίες και ιδιωτικές βίλες. Η επιλογή του νησιού φέρεται να ήταν ιδέα του εκτελεστικού παραγωγού της σειράς, Στίβεν Τζόελ Μπράουν, ο οποίος διατηρεί δεσμούς με τη νησί.