Ινδιανάπολη: 38χρονη επιβάτιδα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση 15 μέτρων στο αεροδρόμιο

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/4) στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ινδιανάπολις στις ΗΠΑ, όταν μια 38χρονη επιβάτιδα, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έπεσε από ύψος περίπου 15 μέτρων και έχασε τη ζωή της.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το WTHR η γυναίκα έπεσε από εξωτερική του πάνω τερματικού σταθμού του αεροδρομίου και κατέληξε στο έδαφος. Τα πρώτα άτομα που έφτασαν στο σημείο προσπαθούσαν επί 30 λεπτά να σώσουν τη ζωή της, αλλά η 38χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.