Ρούμπιο: «Το Ιράν θέλει συμφωνία με τις ΗΠΑ, κρίσιμος όρος τα πυρηνικά»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εκτίμησε ότι η Τεχεράνη φαίνεται να επιδιώκει ουσιαστικά μια συμφωνία με την Ουάσινγκτον, επισημαίνοντας όμως πως απαραίτητη προϋπόθεση παραμένει να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Μιλώντας στο Fox News, ο Ρούμπιο σημείωσε ότι η ιρανική πλευρά επιδιώκει να ξεπεράσει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. «Πιστεύω ότι είναι σοβαροί στο να προσπαθήσουν να βγουν από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στάθηκε ιδιαίτερα στην επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στο Ιράν, επισημαίνοντας προβλήματα όπως ο υψηλός πληθωρισμός, οι δυσκολίες στην καταβολή μισθών και οι συνεχιζόμενες κυρώσεις. «Όλα τα προβλήματα που υπήρχαν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης παραμένουν και, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν επιδεινωθεί», δήλωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εγγυήσεις: «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε συμφωνία θα αποτρέπει οριστικά το Ιράν από το να κινηθεί προς την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή», σημείωσε.

Σχετικά με τον ισχυρισμό του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, ο Ρούμπιο είπε: «Αν αυτό που εννοούν με το “άνοιγμα των Στενών” είναι ότι, ναι, τα Στενά είναι ανοιχτά, αρκεί να συντονιστείς με το Ιράν, να λάβεις την άδειά μας, αλλιώς θα σε ανατινάξουμε, και να μας πληρώσεις, τότε αυτό δεν είναι άνοιγμα των Στενών».

«Αυτές είναι διεθνείς πλωτές οδοί. Δεν μπορούν να κανονικοποιήσουν, ούτε μπορούμε να ανεχτούμε να προσπαθούν να κανονικοποιήσουν, ένα σύστημα στο οποίο οι Ιρανοί αποφασίζουν ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει μια διεθνή πλωτή οδό και πόσα πρέπει να τους πληρώσετε για να τη χρησιμοποιήσετε», πρόσθεσε.