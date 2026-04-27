Έρχεται η περιπέτεια φαντασίας "Οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος-Masters of the Universe"

Στην ταινία "Οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος-Masters of the Universe", ο σκηνοθέτης Travis Knight επαναφέρει το θρυλικό franchise στη μεγάλη οθόνη σε αυτήν την επική περιπέτεια.

Μετά από 15 χρόνια, το Σπαθί της Δύναμης οδηγεί τον Πρίγκιπα Άνταμ (ο 31χρονος Λονδρέζος Nicholas Galitzine) πίσω στην Ετέρνια, όπου ανακαλύπτει ότι η πατρίδα του έχει καταστραφεί υπό την σκληρή κυριαρχία του Σκέλετορ (ο βραβευμένος με Όσκαρ β' ανδρικού ρόλου, Jared Leto). Για να σώσει την οικογένειά του και τον κόσμο του, ο Άνταμ πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις του με τους στενότερους συμμάχους του, την Τίλα (Camila Mendes) και τον Ντάνκαν/Πολεμιστή (Idris Elba), και να αποδεχτεί το αληθινό του πεπρωμένο ως Χι-Μαν — ο πιο ισχυρός άντρας στο σύμπαν.

Σκηνοθεσία: Travis Knight.

Σενάριο: Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee, David Callaham.

Πρωταγωνιστούν οι: Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley, Kristin Wiig, Jared Leto, Idris Elba.

Βασισμένη στο: Οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος της MATTEL.

Πρόκειται για τη 2η live-action ταινία μετά το φιλμ Masters of the Universe του 1987 που είχε σκηνοθετήσει ο Gary Goddard, με παραγωγούς τους Yoram Globus και Menahem Golan, και όπου είχαν πρωταγωνιστήσει ο Dolph Lundgren, ο Frank Langella και η Courteney Cox.

Το μπάτζετ της καινούριας παραγωγής, σύμφωνα με πληροφορίες άγγιξε τα 170 εκατ. δολάρια.

Ο 52χρονος σκηνοθέτης Travis Knight από το Όρεγκον των ΗΠΑ, είναι ο δημιουργός του υποψήφιου για Όσκαρ, stop-motion ανυμέισον φιλμ "Kubo and the Two Strings" (2016) & του live-action φιλμ "Bumblebee" (2018).

*Η ταινία όταν βγει στις 4 Ιουνίου 2026 σε διανομή από την εταιρεία Feelgood, την περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Το "Masters of the Universe" στις ΗΠΑ και τον Κανδά θα κάνει πρεμιέρα στις 5 Ιουνίου.

