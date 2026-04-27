Ολοκληρώθηκαν οι Εορτασμοί της 197ης Επετείου της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου

Με την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου, χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου, ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, οι τριήμεροι εορτασμοί για την 197η Επέτειο της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου.

Ακολούθησε Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στον χώρο του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους αγωνιστές που συνέβαλαν στην απελευθέρωση της πόλης.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε η απονομή βραβείων του μαθητικού διαγωνισμού ποίησης με θέμα την Απελευθέρωση της Ναυπάκτου, αναδεικνύοντας τη νέα γενιά ως φυσικό κληρονόμο και συνεχιστή της ιστορικής μνήμης. Ενώ, τον πανηγυρικό λόγο εκφώνησε ο φιλόλογος M.Ed. και Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Ναυπάκτου, κ. Πέτρος Πιτσιάκκας, με θέμα: «Το παρελθόν ως πυξίδα του παρόντος και του μέλλοντος».

Οι Εορτασμοί της 197ης Επετείου της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου διοργανώθηκαν από τον Δήμο Ναυπακτίας με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη και του Συλλόγου Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας «Έπαχτος».

Πολύς ήταν ο κόσμος που βρέθηκε στην γραφική Ναύπακτο το σαββατοκύριακο με την ευκαιρία και των εκδηλώσεων για την επέτειο Απελευθέρωσης της πόλης.