Η Μελάνια Τραμπ ζητά την απόλυση του Τζίμι Κίμελ - “Φτάνει πια”

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, δήλωσε σήμερα Δευτέρα (27/4) ότι ήρθε η ώρα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC να «πάρει θέση» αναφορικά με τον Τζίμι Κίμελ, έπειτα από έναν μονόλογο που έκανε ο κωμικός στη βραδινή του εκπομπή πριν από το περιστατικό επίθεσης ενόπλου το Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Φτάνει πια. Ώρα για το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές θα επιτρέψει η ηγεσία του ABC την φρικτή συμπεριφορά του Κίμελ σε βάρος της κοινότητάς μας», είπε η Μελάνια Τραμπ σε ανάρτηση στο X.

Ο Κίμελ, χλευάζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία σε μια παρωδία του δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που έκανε στην εκπομπή του, αποκάλεσε την Μελάνια Τραμπ «μέλλουσα χήρα» αστειευόμενος για τον έγγαμο βίο της με τον Αμερικανό πρόεδρο, λίγες μέρες πριν από το συμβάν στο δείπνο των ανταποκτριτών.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ανάρτηση της

“Η μισαλλόδοξη και βίαιη ρητορική του Κίμελ αποσκοπεί στο να διχάσει τη χώρα μας. Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία, τα λόγια του είναι διαβρωτικά και βαθαίνουν την πολιτική ασθένεια μέσα στην Αμερική.

Άνθρωποι όπως ο Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διαδίδουν μίσος. Δειλός, ο Κίμελ κρύβεται πίσω από το ABC γιατί ξέρει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να τον καλύπτει για να τον προστατεύει. Ως εδώ.



Ήρθε η ώρα το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές θα επιτρέψει η ηγεσία του ABC την απαράδεκτη συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινότητάς μας;”, έγραψε η Μελάνια στο X.

