Πανελλήνιο Cross Triathlon: 4 μετάλλια για Τριάς-Triman

Με 4 μετάλλια στις αποσκευές του επέστρεψαν από την πλαζ της Βουλιαγμένης Αττικής, η αποστολή του ΑΠΣ Τριάς-Triman που συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τριάθλου, Cross Triathlon Ανδρών-Γυναικών, που διοργάνωσε η Ομοσπονδία στα πλαίσια του XTERRA Greece-TRIMORE Sports Event.

Οι αθλητές του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Τριάς-Triman ήταν οι πρωταγωνιστές του διημέρου (25-26/04), σε μια εξαιρετικά απαιτητική διοργάνωση:

● ”Χάλκινος“ ο Κωνσταντίνος Τσικρικάς στους Άνδρες

● “Αργυρός” ο Διονύσης Νικολοτόπουλος, στην κατηγορία 20-24

● “Αργυρός” ο Μιχαήλ Κωνσταντίνος, στην κατηγορία +65

● “Χρυσή” η ομάδα σκυταλοδρομίας ΑΠΣ Τριάς-Triman, αποτελούμενη από τους Νίκο Τριανταφυλλίδη, Ιορδάνη Παπαδόπουλο, Λευτέρη Βαρβαρήγο.

Άτυχος στάθηκε ο Γιώργος Γαλάνης που δεν μπόρεσε να τερματίσει τον αγώνα.

«Είμαστε περήφανοι για όλους τους αθλητές μας. Η παρουσία τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα δεν αφορά μόνο τα μετάλλια, αλλά το ήθος και την προσπάθεια που κατέβαλαν απέναντι στους κορυφαίους της χώρας, επιβεβαιώνοντας ότι η σκληρή δουλειά που γίνεται. Ο ΑΠΣ Τριάς συνεχίζει να στηρίζει τον αθλητισμό και να προάγει την ευγενή άμιλλα, προετοιμάζοντας τους πρωταθλητές του αύριο. Επόμενη αγωνιστική συμμετοχή μας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα της διοργάνωσης TRIMAN», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του συλλόγου.

“Χρυσή” η Τσουρουκτσή στο Μεσολόγγι

H Αναστασία Τσουρουκτσή του ΑΠΣ Τριάς κατέλαβε την 1η θέση γυναικών σε αγώνα απόστασης 70.3 (1.9 χλμ. κολυμπι-80 χλμ. ποδηλασία- 21 χλμ. τρέξιμο), που διοργάνωσε στο Μεσολόγγι η WhyNot με την επωνυμία, Messolonghi Middle / Standard / Sprint.