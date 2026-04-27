Το θέμα της ΕΒΟ Αιγίου έθεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Την ευκαιρία να θέσει το ζήτημα της επαναλειτουργίας του εργοστασίου της ΕΒΟ στο Αίγιο είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης, κατά την παρουσία του στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στο περιθώριο της υπογραφής ανανέωσης του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου με την εθνική συνδρομή του ΥΠΕΘΑ παρέχονται υποτροφίες σε Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές στο παγκοσμίου κύρους ερευνητικό Ινστιτούτο "The Von Karman Institute for Fluid Dynamics", ο κ. Ζαΐμης συζήτησε την προοπτική "επανεκκίνησης" της ΕΒΟ, με πρωτοβουλίες του Υπουργείου.

Παρόντος του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του Γενικού Δ/ντη Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) Ιωάννη Μπούρα, έγινε αναφορά σε ενέργειες που ήδη γίνονται για να υπάρξει και πάλι παραγωγή στην ΕΒΟ Αιγίου, με κεντρικές συζητήσεις του Υπουργείου και της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν νέες συμβάσεις, με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), τις οποίες μπορεί το εργοστάσιο του Αιγίου άμεσα να αναλάβει και να φέρει σε πέρας.

"Η μάχη να "ζωντανέψει" και πάλι το εργοστάσιο της ΕΒΟ είναι μια μάχη που για εμάς δεν σταματά και ένα θέμα που δεν ξεχνάμε. Με κάθε ευκαιρία που μας δίνεται προσπαθούμε να πιέσουμε την πολιτική ηγεσία για την αναγκαιότητα να επαναλειτουργήσει, συμβάλλοντας στην εθνική μας Άμυνα και, βέβαια, δίνοντας και πάλι θέσεις εργασίας" δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαΐμης συμπληρώνοντας πως "υπάρχουν συζητήσεις και προοπτικές νέων συμβάσεων, καθώς άλλωστε το γενικότερο περιβάλλον έχει θέσει στο επίκεντρο τους εξοπλισμούς. Είναι, θεωρώ, μια ευκαιρία να δούμε επιτέλους το θέμα της παραγωγής στην ΕΒΟ. Και είναι σαφές πως πρόκειται για ζήτημα πολιτικής βούλησης να στηρίξουμε επιτέλους στην πράξη την εθνική αμυντική μας βιομηχανία, με δικές μας παραγωγικές μονάδες όπως αυτή του Αιγίου".