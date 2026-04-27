Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου στην Achaia Clauss την Κυριακή 3 Μαΐου 2026

Τo Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, που για περισσότερα από 30 χρόνια διοργανώνει το Πολύεδρο της Όλγας Νικολοπούλου και του Κωστή Καπέλα, ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, στον παραμυθένιο χώρο της Achaia Clauss.

Στη Μεγάλη Γιορτή του Βιβλίου στην Achaia Clauss, από τις 10 το πρωί μέχρι 2 το μεσημέρι, συμμετέχουν συγγραφείς, εικονογράφοι, εκπαιδευτικοί, αφηγητές, εικαστικοί και εμψυχωτές, με πολλές δράσεις και εργαστήρια με θέματα μέσα από τα βιβλία!

Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα της φετινής Γιορτής περιλαμβάνει:

Παιχνίδια κίνησης με τη Σοφία Αναστασοπούλου με αφορμή το βιβλίο «Η λίμνη των κύκνων» που συνέγραψε με την Ελευθερία Κόμη, εκδόσεις Πατάκη.

Εκπαιδευτική περιβαλλοντική δράση με την συγγραφέα - εκπαιδευτικό Έλενα Δαββέτα.

Θεατρική παράσταση «Η Συμμορία των Οκτάπους», με αφορμή το ομότιτλο βιβλίο της Άννας Δενδρινού, εκδόσεις Κυριακίδη, με μαθητές από το 23ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.

«Ζωγραφίζουμε τα όνειρά μας» με τον Μίνωα Ευσταθιάδη και το βιβλίο του «Το κουτί των ονείρων» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

«Τιτιβίσματα και κελαηδίσματα» με την Πατρινή συγγραφέα Ιωάννα Αραμπατζή.

Η συγγραφέας Σοφία Μαντουβάλου, «Ο δάσκαλος με τα όνειρα στα μάτια», «Η δασκάλα που το κεφάλι της έγινε καζάνι» και το «Φάντασμα του μαυροπίνακα» σας περιμένουν να φτιάξετε μαζί το «Ξεσχολείο των ονείρων σας»

Δημιουργούμε «Το φουστάνι της γης» με την συγγραφέα Σοφία Μαντουβάλου, με έμπνευση τα βιβλία της «Το φουστάνι με τις πεταλούδες», «Η σκιά της πεταλούδας», εκδόσεις Μεταίχμιο.

Η συγγραφέας Φωτεινή Καραγρηγόρη συζητά με τους γονείς με αφορμή το βιβλίο της «Τα λάθη που θα κάνεις», εκδόσεις Διόπτρα.

«Παίζουμε μιλώντας γαλλικά» με την ομάδα από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας στην Πάτρα.

Παράλληλα θα υπάρχει έκθεση παιδικού και εφηβικού βιβλίου.

Σας περιμένουμε Μικρούς και Μεγάλους την Κυριακή 3 Μαΐου, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση του Πολύεδρου!