Ο iconic γκάνγκστερ του Κίλιαν Μέρφι έγινε και κινηματογραφικός ήρωας στο "Peaky Blinders: The Immortal Man"

Είναι κοντά 13 χρόνια αφότου πρωτοεμφανίστηκε στο BBC2 η σειρά «Peaky Blinders» που είχε ως πηγή έμπνευσης μία αληθινή συμμορία του Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. «Ψυχή» της σειράς, ο Steven Knight που το πάλεψε πολύ ώστε να πάρει το πράσινο φως από το BBC.

Στην αρχή κανείς σχεδόν δεν φανταζόταν τι θα επακολουθούσε. Ο 49χρονος Ιρλανδός ηθοποιός Cillian Murphy (Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου για το εξαιρετικό «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν το 2024), που υποδύεται τον κεντρικό ρόλο του Tommy Shelby, έμελλε μετά από 6 συνολικά σαιζόν & 36 ώρες τηλεοπτικής δράσης να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους αντιήρωες της Βρετανικής τηλεόρασης.

Αυτός ο σκεπτόμενος, «πληγωμένος» ήρωας οδήγησε την οικογένεια του & την συμμορία του μακριά από την φρίκη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, πέρασε μέσα από τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές & αναταράξεις των δεκαετιών ’20 και ’30 φτάνοντας στα 40ς με το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εποχή που εκτυλίσσεται το στόρι της κινηματογραφικής ταινίας με τίτλο «Peaky Blinders: The Immortal Man» που βγήκε σε επιλεγμένες αίθουσες στο εξωτερικό στις 6 του περασμένου Μαρτίου & πλέον είναι διαθέσιμη από τις 20 Μαρτίου παγκοσμίως στην πλατφόρμα του Netflix.

Η συγκεκριμένη ταινία με διάρκεια 112 λεπτά, αποτέλεσε τη νούμερο 1 επιλογή των θεατών την εβδομάδα 16-22/3/2026, με τα views να φτάνουν τα 25.3 εκατομμύρια, τις 3 πρώτες μέρες προβολής στο Netflix, όπως διαβάσαμε.

Οι Peaky Blinders, ένα συνδικάτο – συμμορία του δρόμου με Ιρλανδικές ρίζες, πολέμησαν την Ιταλική μαφία, συνεργάστηκαν αλλά και αντιπάλεψαν τον IRA, ενεπλάκησαν στο παράνομο εμπόριο την περίοδο της ποτοαπαγόρευσης στις ΗΠΑ, αλλά και στην απόπειρα ανατροπής της σοβιετικής κυβέρνησης, έγιναν πλούσιοι, έχασαν τα λεφτά τους στη Μεγάλη Ύφεση & ξαναπλούτισαν ενώ ο Tommy (Κίλιαν Μέρφι) έφτασε να γίνει MP, μέλος του Κοινοβουλίου και να συνωμοτήσει εναντίον του Oswald Mosley, της Βρετανικής ένωσης Φασιστών.

Μία αρκετά βίαιη αλλά άκρως συναρπαστική και ενδιαφέρουσα πλοκή, μία πολύ καλή τηλεοπτική δουλειά που εξελίχθηκε όλα αυτά τα χρόνια σε παγκόσμιο φαινόμενο. Η δημοφιλία της σειράς στο εξωτερικό φάνηκε στο ότι άρχισαν να διοργανώνονται έως & θεματικοί γάμοι & φεστιβάλ Peaky Blinders ενώ διασημότητες όπως οι Μπραντ Πιτ, Στίβεν Κινγκ, Τζούλια Ρόμπερτς, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Snoop Dogg & ο εκλιπών Ντέιβιντ Μπόουι είχαν δηλώσει δημοσίως τον θαυμασμό τους.

Η ιδέα για την ταινία υπήρχε από το 2021, αφότου η σειρά ήταν στην 6η σαιζόν της. Όπως είπε στο Βρετανικό κινηματογραφικό περιοδικό Empire o Cillian Murphy, οι περισσότερες σειρές στην πορεία χάνουν το ενδιαφέρον τους, ωστόσο το Peaky Blinders έμοιαζε όλο & καλύτερο και πιο «φιλόδοξο» σεναριακά & ερμηνευτικά, κάτι σπάνιο, έτσι η μεταφορά του στον κινηματογράφο ήταν μονόδρομος. Ο Κίλιαν Μέρφι που ήταν εκτελεστικός παραγωγός στις 3 τελευταίες σαιζόν της σειράς, είναι εκ των παραγωγών της ταινίας. Στο φιλμ συναντάμε τη νεότερη γενιά Peaky Blinders που έρχονται αντιμέτωποι με τους ναζί οι οποίοι επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν τη Βρετανική κοινωνία.

Την ταινία υπογράφει σκηνοθετικά ο Βρετανός δημιουργός Tom Harper που μας έχει δώσει την ταινία «Wild Rose» του 2018 με την Τζέσι Μπάκλει. Επίσης είχε σκηνοθετήσει 3 επεισόδια της 1ης σαιζόν της σειράς Peaky Blinders το 2013 και δήλωσε χαρούμενος που ξαναγυρνώντας στον κόσμο του Peaky Blinders, συνάντησε και πάλι φίλους και συνεργάτες και του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει την ταινία. «Ο Κίλιαν Μέρφι είναι μία στιβαρή παρουσία, πάντα είναι ένας ηθοποιός με αυτοπεποίθηση αλλά τώρα είναι ολοφάνερη μία αυτοκυριαρχία και σιγουριά στο παίξιμο του», ανέφερε ο Τομ Χάρπερ.

Στην ταινία συμπρωταγωνιστεί ο 33χρονος επίσης Ιρλανδός ηθοποιός Barry Keoghan, ο οποίος είχε παίξει με τον Κίλιαν Μέρφι το 2017, στο πολεμικό δράμα «Δουνκέρκη» του Κρίστοφερ Νόλαν ενώ την ίδια χρονιά τον είδαμε και στο φιλμ του Γιώργου Λάνθιμου, «The Killing of a Sacred Deer – Ο θάνατος του ιερού ελαφιού».

Παίζουν και ο Τιμ Ροθ τον ρόλο του Ναζί John Beckett, αλλά και η Ρεμπέκα Φέργκιουσον ως μία μυστηριώδης γυναίκα ονόματι Kaulo, καθώς και ο Stephen Graham & η Sophie Rundle ως η αδελφή του Tommy, Ada, η οποία είναι από τα πρόσωπα του καστ που είναι στο Peaky Blinders από το ξεκίνημα το 2013. Η Rundle τόνισε πως δεν πρόκειται για ένα πιο εκτεταμένο επεισόδιο αλλά πως μία κινηματογραφική ταινία είναι πάντα κάτι διαφορετικό, μεγαλύτερο & αυτόνομο.

Το «Peaky Blinders: The Immortal Man» σύμφωνα με τον σεναριογράφο, τον 66χρονο Steven Knight από το Μπέρμιγχαμ, μας δείχνει πως η οικογένεια του Tommy Shelby επηρεάστηκε & άλλαξε εξαιτίας των γεγονότων του πολέμου με φόντο πάντα τους δρόμους του Μπέρμιγχαμ. Άραγε με την ταινία ολοκληρώνεται το ταξίδι του Peaky Blinders; Ο Κίλιαν Μέρφι που αυτόν τον καιρό είναι στη χώρα μας για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Ντέμιεν Σαζέλ, μαζί με τον Ντάνιελ Κρεγκ, είπε στο Empire πως αφιέρωσε στον κόσμο του Peaky Blinders ένα τέταρτο της έως τώρα ζωής του με τον Στίβεν Νάιτ πάντως να έχει ανακοινώσει μία ακόμα συνέχεια της σειράς (την 7η σαιζόν) αυτή τη φορά με χρόνο δράσης την Βρετανία της δεκαετίας του ’50. Πάντως επισήμως το BBC δεν έχει ακόμα προβεί σε ανακοίνωση, ωστόσο θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως μετά την ταινία, η σειρά θα έχει συνέχεια. Είδωμεν.

*Να προσθέσουμε πως η ταινία στο Rotten Tomatoes, συγκεντρώνει ποσοστό 90% ενώ στο πιο απαιτητικό metacritic, 59%.