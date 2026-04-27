Θάνατος Παναγιωτάκη: Οι φωτογραφίες που έδωσε η Ειρήνη Μουρτζούκου στις Αρχές - Η μητέρα και η γιαγιά του τον έβαζαν στο πλυντήριο ρούχων

Έπειτα από διαδικασία περίπου πέντε ωρών, ολοκληρώθηκε η απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου στα δικαστήρια της Αμαλιάδας για την υπόθεση θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η 25χρονη, η οποία παραμένει προφυλακισμένη για την υπόθεση θανάτου τεσσάρων παιδιών, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στον θάνατο του Παναγιώτη.

Παράλληλα, φέρεται να υπέδειξε άλλα πρόσωπα ως υπεύθυνα για την υπόθεση, καταθέτοντας στοιχεία που, κατά την ίδια και την υπεράσπισή της, στηρίζουν τους ισχυρισμούς της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Mega, η Ειρήνη Μουρτζούκου έδωσε στις Αρχές φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία φέρεται να έστειλε η ίδια η μητέρα του ανήλικου στην ίδια. Σε αυτά φαίνεται ο ανήλικος να κλαίει, ενώ βρίσκεται μέσα στο πλυντήριο στο οποίο τον κρατάνε η μητέρα του και η γιαγιά του.