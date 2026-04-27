Νεκρά ζώα στον Πείρο: Σοβαρός κίνδυνος για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία - ΦΩΤΟ

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό περιβαλλοντικής υποβάθμισης καταγράφεται στην περιοχή του ποταμού Πείρου, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία και την οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Σύμφωνα με καταγγελία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλισσαίων ο "Πείρος", κάτω από τη γέφυρα του ποταμού, στη διαδρομή προς Λουσικά, έχουν εντοπιστεί νεκρά ζώα, συγκεκριμένα προβατίνες, τα οποία παραμένουν στο σημείο εδώ και αρκετές ημέρες. Το γεγονός επιβεβαιώνεται και από φωτογραφικό υλικό.

Επισημαίνεται πως η παρουσία νεκρών ζώων μέσα σε υδάτινο αποδέκτη συνιστά σοβαρή εστία ρύπανσης, με πιθανές άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων, στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής, αλλά και στη δημόσια υγεία. Παράλληλα, το περιστατικό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την τήρηση της υγειονομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων.

Φορείς και κάτοικοι της περιοχής ζητούν την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να απομακρυνθούν τα νεκρά ζώα, να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υγειονομικής διαχείρισης και να αποκατασταθεί η περιβαλλοντική κατάσταση στο σημείο.

Το ζήτημα χαρακτηρίζεται ως επείγον, καθώς η καθυστέρηση στην αντιμετώπισή του ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω τις συνέπειες για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Αναλυτικά η επιστολή του Συλλόγου προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (Τμήμα Κτηνιατρικής)

Αξιότιμοι,

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό περιβαλλοντικής υποβάθμισης και δυνητικού κινδύνου για τη δημόσια υγεία, το οποίο έχει διαπιστωθεί στην περιοχή του ποταμού Πείρου.

Ειδικότερα, κάτω από τη γέφυρα του ποταμού, επί της διαδρομής προς Λουσικά, βρίσκονται νεκρά ζώα (προβατίνες), όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο φωτογραφικό υλικό. Το πρόβλημα φαίνεται να υφίσταται εδώ και αρκετές ημέρες, ενώ σχετική ενημέρωση λάβαμε προ διημέρου.

Η παραμονή νεκρών ζώων εντός υδάτινου αποδέκτη συνιστά σοβαρή εστία ρύπανσης, με άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων, στο οικοσύστημα της περιοχής, καθώς και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, εγείρονται ζητήματα εφαρμογής της κείμενης υγειονομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας αναφορικά με τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις άμεσες και κατά προτεραιότητα ενέργειές σας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για:

- την άμεση απομάκρυνση των νεκρών ζώων,

- την υγειονομική διαχείριση και διάθεσή τους σύμφωνα με τη νομοθεσία,

- και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής.

Το ζήτημα κρίνεται ιδιαιτέρως επείγον και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Εκ του ΔΣ,

Ο Πρόεδρος Δημήτριος Μπαρμπούνης

Η γραμματέας Ιωάννα Κούρτη





