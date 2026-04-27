Τα καπρίτσια του καιρού την Πρωτομαγιά: “Κλείδωσε” η ψυχρή εισβολή - Πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι 7 μποφόρ

Παράλληλα και η πρόγνωση της ΕΜΥ κάνει λόγω για νεφώσεις με τοπικές βροχές στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας την Παρασκευή 1/5.

Συγκεκριμένα ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει πως αναμένεται ενίσχυση των βόρειο-βορειοανατολικών ανέμων και μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς την χώρα μας.

Χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι αναμένονται την ημέρα της Πρωτομαγιάς, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά , ο οποίος επιβεβαιώνει την ψυχρή εισβολή.

Ανοιξιάτικος θα διατηρηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες, ωστόσο δεν θα λείψουν οι σύντομες μεταβολές, με σημαντικότερη εκείνη της Πέμπτης 30 Απριλίου, όταν ένα ψυχρό μέτωπο θα προκαλέσει αστάθεια και πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid0WrQkk1DSUvgA4dPBhYfs1RM3vuGknBNyT8xAcfDvV2rb7JF2ZDhHJZMUmWddWEVql%26id%3D760859466&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η σημαντικότερη μεταβολή αναμένεται την Πέμπτη 30/4 προς την Παρασκευή 1/5.

Πιο αναλυτικά, μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης θα επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και θερμοκρασίες αρκετά υψηλές για την εποχή.



Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν αποκλείεται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 29 βαθμούς.

Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες έντασης 5 με 6 μποφόρ.

Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η θερμική αστάθεια θα προκαλεί τοπικές μπόρες ή σύντομες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα του ηπειρωτικού κορμού και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, ενώ η υπόλοιπη χώρα θα παραμένει σε γενικές γραμμές ανεπηρέαστη.

Στην Αθήνα αναμένεται αίθριος καιρός με θερμοκρασία έως 27 βαθμούς, κυρίως στα δυτικά τμήματα του λεκανοπεδίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς.

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από Πέμπτη – βελτίωση από το Σάββατο

Την Πέμπτη 30 Απριλίου το απόγευμα αναμένεται η διέλευση ψυχρού μετώπου από τα βόρεια Βαλκάνια προς τη χώρα μας, που θα προκαλέσει αστάθεια.

Συγκεκριμένα, βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην ανατολική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν νοτιότερα, ενώ από το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα επανέλθει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, μεταξύ 18 και 22 βαθμών Κελσίου.

Όλγα Παπαβγούλη: Σύντομη αστάθεια από την Πέμπτη έως την Παρασκευή

Σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου, ο καιρός στη χώρα διαμορφώνεται με ανοιξιάτικη διάθεση, καθώς το σκηνικό παραμένει στο μεγαλύτερο μέρος του γενικά αίθριο, με αρκετή ηλιοφάνεια κυρίως στη νησιωτική Ελλάδα. Στα ηπειρωτικά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι στα ανατολικά, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία παρουσιάζει μια μικρή πτώση στα βόρεια, διατηρώντας παρ’ όλα αυτά ήπιες τιμές για την εποχή. Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, oι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Η συγκεκριμένη διαταραχή θα επηρεάζει τη χώρα μας μέχρι και την Παρασκευή, δίνοντας κατά τόπους ασθενείς βροχές κυρίως στα ανατολικότερα τμήματα.

Ψυχρότερες αέριες μάζες το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο αναμένεται να επιμείνει κάποια αστάθεια κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, ενώ παράλληλα θα σημειωθεί και ασθενής ψυχρή εισβολή, η οποία θα οδηγήσει σε πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο και κυρίως τη Δευτέρα, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα κινηθούν από τα βορειοανατολικά προς την Ανατολική Μεσόγειο.

Το κύριο μέρος αυτής της ψυχρής εισβολής θα επηρεάσει κυρίως την Τουρκία, ωστόσο έμμεσα θα επηρεαστούν και τα ανατολικά τμήματα της Ελλάδας, όπου αναμένεται ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ και τοπικά θα αγγίζουν τα επίπεδα της θύελλας έως και 8 μποφόρ και ειδικά τη Δευτέρα εως 9 και παράλληλα πτώση της θερμοκρασίας.

Έτσι, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή, δηλαδή περίπου στους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά θα παραμείνουν λίγο υψηλότερες για την εποχή.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Πρωτομαγιά

Ο καιρός αύριο Τρίτη (28/4)

Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται ο καιρός της Τρίτη (28/4). Τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από νότιες και στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θράκη η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 29/04

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια θα διατηρηθούν μέχρι αργά τη νύχτα.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανόν να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 30/4

Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια θαλάσσια στα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός την Παρασκευή 1/5

Αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.