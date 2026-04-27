Η Παναχαϊκή ΔΕΝ είναι εδώ και καιρό η κορυφαία επαρχιακή ομάδα στην Ελλάδα

Τα κριτήρια
Η πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ, στον τρίτο μεγάλο τελικό πριν καν συμπληρωθεί ένας χρόνος (είχε προηγηθεί ο περσινός χαμένος τελικός Κυπέλλου και αυτός του Σούπερ Καπ τον Γενάρη κι ενώ ακολουθεί σε 4 μήνες και το νέο σούπερ Καπ) τροφοδότησε και πάλι την κουβέντα για την καλύτερη επαρχιακή ομάδα στην Ελλάδα.
Τίτλος τον οποίο κατείχε για 20 χρόνια η Παναχαϊκή, πριν παραδώσει τα σκήπτρα στην Λάρισα, όπως της τα είχε παραδώσει η Δόξα Δράμας.
Τα κριτήρια για να κατάταξουμε τις καλύτερες ομάδες της επαρχίας είναι πολλά. Σαφώς και μετρούν τα τρόπαια, οι τίτλοι, οι διακρίσεις στην Α’ Εθνική, στο Κύπελλο και στην Ευρώπη, μα υπάρχουν και υποκειμενικά κριτήρια. Πόσο σε έθελξε η ομάδα με το παιχνίδι της, πόσους Δαβουρλήδες, Καραπιάληδες, Νιόπλιες και Παπαϊωάννου ανέδειξε και τόσα ακόμα.
Ας τα δούμε όμως πιο αναλυτικά:
Στην ιστορία της Α' Εθνικής δεκάδες ομάδες από την επαρχία έχουν αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία, με ορισμένες να σημειώνουν ιστορικές επιτυχίες.
Κορυφαίες ομάδες (βάσει συμμετοχών και τίτλων)
Λάρισα: Η μόνη επαρχιακή ομάδα που έχει κατακτήσει το Πρωτάθλημα Ελλάδας (1988). Διαθέτει επίσης 2 Κύπελλα Ελλάδας (1985, 2007).
Ο.Φ.Η. : Από τις πιο σταθερές δυνάμεις με πολλές συμμετοχές και την κατάκτηση δύο Κυπέλλων Ελλάδας (1987, 2026). Εχει φτάσει μέχρι την 2η θέση.
Παναχαϊκή: Η πρώτη επαρχιακή ομάδα που αγωνίστηκε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση (Κύπελλο UEFA, 1973-74), έφτασε μέχρι την 4η θέση στο πρωτάθλημα και δυο φορές στα ημιτελικά του Κυπέλλου.
ΠΑΣ Γιάννινα: Γνωστός ως ο "Άγιαξ της Ηπείρου" για το ελκυστικό ποδόσφαιρο που μεσουράνησε τη δεκαετία του '70.
Ξάνθη: Με μακρόχρονη συνεχή παρουσία στην Α' Εθνική και συμμετοχές στην Ευρώπη, σαφώς η κορυφαία επαρχιακή ομάδα των 90ς.
Καστοριά: Η πρώτη ομάδα από την επαρχία που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας (1980).
Δόξα Δράμα: τεράστιο μέγεθος τη δεκαετία του '50.
Και φυσικά μην ξεχνάμε τον Παναιτωλικό αλλά και τον Αστέρα Τρίπολης με συνεπέστατη πορεία την τελευταία 20ετία.
Πολλές άλλες ομάδες έχουν γράψει ιστορία στο παρελθόν, αν και πλέον αγωνίζονται σε χαμηλότερες κατηγορίες: Παναιγιάλειος, Πιερικός, Τρίκαλα, Πανσερραϊκός, Καβάλα, Βέροια, Ολυμπιακός Βόλου, Νίκη Βόλου, Καλαμάτα κ.ά.
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Τον άτυπο τίτλο της καλύτερης επαρχιακής ομάδας βάσει βαθμολογικής κατάταξης ανά χρονιά έχουν κατακτήσει:
Ο.Φ.Η. 16
Ξάνθη 8
Πιερικός 7
Λάρισα 7
Αστέρας Τρίπολης 7
Δόξα Δράμας 6
ΠΑΣ Γιάννινα 5
Παναχαϊκή 4
Νίκη Βόλου 3
Ολυμπιακός Βόλου 2
Λαμία 2
Καβάλα 2
Α.Ε.Κ. Καβάλας 1
Φίλιπποι Καβάλας 1
Βέροια 1
Καστοριά 1
Βόλος ΝΠΣ 1
Λεβαδειακός 1
ΣΤΗΝ Α’ ΕΘΝΙΚΗ
Ιδού και η λίστα με τις επαρχιακές ομάδες με βάση τις συμμετοχές τους στην Α’ Εθνική (εξαιρούνται αυτές των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και οι Κυπριακές).
Είναι 46, ανάμεσά τους και η Παναχαϊκή στην 4η θέση και ο Παναιγιάλειος!
Ο.Φ.Η. 51
Α.Ε. Λάρισα 32
Α.Ο. Ξάνθη 31
Παναχαϊκή 30
Π.Α.Σ. Γιάννινα 28
Πανσερραϊκός 27
Δόξα Δράμας 26
Λεβαδειακός 21
Καβάλα 19
Αστέρας Τρίπολης 19
Βέροια 17
Παναιτωλικός 17
Πιερικός 16
Ολυμπιακός Βόλου 10
Καστοριά 10
Εργοτέλης 9
Π.Α.Σ. Λαμία 8
Παναιγιάλειος 7
Πανηλειακός 7
Α.Ο. Τρίκαλα 7
Ν.Π.Σ. Βόλος 7
Π.Σ. Καλαμάτα 7
Πανθρακικός 6
Νίκη Βόλου 8
Α.Ο. Πλατανιά Χανίων 6
Εδεσσαϊκός 5
Π.Α.Σ. Κόρινθος 5
Α.Ο. Κέρκυρα 5
Μέγας Αλέξανδρος Κατερίνης 4
Α.Σ. Ρόδος 4
Διαγόρας Ρόδου 3
Α.Ε.Λ. Καλλονής 3
Α.Ο.Κ. Κέρκυρας 3
Φίλιπποι Καβάλας 2
Ολυμπιακός Χαλκίδας 2
Μακεδονικός 1
Α.Ο. Χαλκίδας 1
Ε.Π.Α. Λάρνακας 1
Φ.Α.Σ. Νάουσα 1
Παγκορινθιακός 1
ΑΕΚ Καβάλας 1
Ασπίδα Ξάνθης 1
Ορφέας Ξάνθης 1
Ηρακλής Σερρών 1
Παναργειακός 1
Ολυμπιακός Λουτρακίου 1
Η πρωταθλήτρια Λάρισα του 1988: Μητσιμπονας, Αγορογιαννης, Κολομητρουσης, Αλεξουλης, Γκαλιτσιος, Μιχαηλ, Τσιωλης, Βουτυριτσας, Καραπιαλης, Βαλαωρας, Ζιωγας
ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Καστοριά, Λάρισα και ΟΦΗ είναι οι τρεις επαρχιακές ομάδες που κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ ακόμα τέσσερις (Δόξα, Πιερικός, Αστέρας Τρίπολης και Ξάνθη έφτασαν μέχρι τον τελικό).
Αναλυτικά η λίστα:
1954: Ολυμπιακός - Δόξα Δράμας 2-0 (Λεωφόρος)
1958: Ολυμπιακός - Δόξα Δράμας 5-1 (Καραϊσκάκης)
1959: Ολυμπιακός - Δόξα Δράμας 2-1 (Λεωφόρος)
1963: Ολυμπιακός - Πιερικός 3-0 (Λεωφόρος)
1980: Καστοριά - Ηρακλής 5-2 (Νέα Φιλαδέλφεια)
1982: Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 1-0 (Νέα Φιλαδέλφεια)
1984: Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 2-0 (ΟΑΚΑ)
1985: ΑΕΛ - ΠΑΟΚ 4-1 (ΟΑΚΑ)
1987: ΟΦΗ - Ηρακλής 1-1, 3-1 στα πέναλτι (ΟΑΚΑ)
1990: Ολυμπιακός - ΟΦΗ 4-2 (ΟΑΚΑ)
2007: ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 2-1 (Πανθεσσαλικό)
2013: Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 1-1, 3-1 στην παράταση (ΟΑΚΑ)
2015: Ολυμπιακός - Skoda Ξάνθη 3-1 (ΟΑΚΑ)
2025: Ολυμπιακός - ΟΦΗ 2-0 (ΟΑΚΑ)
2026: ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 3-2 (Πανθεσσαλικό)
ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Λάρισα και ΟΦΗ ηγούνται και αυτης της λίστας (δεν υπολογίζουμε Ιντερτότο, Ράπαν και Βαλκανικό).
Μέχρι την προημιτελική φάση έχει φτάσει η Λάρισα μόνο, ενώ η Παναχαϊκή όχι μόνο ήταν η πρώτη επαρχιακή ομάδα που έπαιξε στην Ευρώπη, αλλά και η πρώτη που έκανε νίκη,αλλά και η πρώτη που προκρίθηκε στον Β' γύρο, το 1974 στο σημερινό Europa League.
Αναλυτικά:
Λάρισα 6
ΟΦΗ 6Αστέρας Τρίπολης 5
Ξάνθη 4
Παναχαϊκή 1
Καστοριά 1
Ολυμπιακός Βόλου 1
ΠΑΣ Γιάννινα 1
ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ
Η κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ τον στέλνει αυτόματα στον τελικό του Σούπερ Καπ της νέας περιόδου όπου θα διεκδικήσει τον τίτλο του υπερπρωταθλητή από την ΑΕΚ ή τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ. Καστοριά, Λάρισα και ΟΦΗ είναι οι τρεις επαρχιακοί σύλλογοι με παρουσία στον τελικό του Σούπερ Καπ.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ
Α/Α ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΖΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΚΟΡ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Καραϊσκάκη 1980-1981 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ 4-3 11.562
ΟΑΚΑ 1987-1988 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ 1-0 7.581
ΟΑΚΑ 1988-1989 ΛΑΡΙΣΑ - ΠANAΘHNAΪKOΣ 1-3 24.404
Καραϊσκάκη 2007-2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ 1-0 7.142
Παγκρήτιο 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ 3-0 25.719
; 2026-2027 ; - ΟΦΗ ;
Η ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ
Σημαντικό κριτήριο αναμφίβολα και η δημοφιλία τω ν ομάδων, τα γεμάτα γήπεδα! Τα ακραία νούμερα για Παναχαϊκή, Λάρισα και ΟΦΗ:
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Τα πιο εμπορικά παιχνίδια των τριών κορυφαίων επαρχιακών ομάδων είναι τα εξής (εκτός έδρας αναμετρήσεις):
ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ε.Κ.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 60.976 1988 25.078 1972 25.548 1972
Ο.Φ.Η. 47.267 1990κ. 71.723 1986 39.917 1986
ΛΑΡΙΣΑ 72.867 1988 73.829 1984κ. 26.541 1986
ΤΑ ΡΕΚΟΡ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Τα εισιτηριακά ρεκόρ των τριών κορυφαίων επαρχιακών ομάδων είναι (εντός έδρας αναμετρήσεις):
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ: με Α.Ε.Κ. 1985 15.131 εισιτήρια
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ: με ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 1977 18.378 εισιτήρια
Ο.Φ.Η. - ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ: με ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 2006 11.848 εισιτήρια
Ο.Φ.Η. - Ο.Α.Κ.Α.: με Α.Ε.Κ. 1989 27.936 εισιτήρια
Ο.Φ.Η. - ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ: με ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 1989 12.391 εισιτήρια
ΛΑΡΙΣΑ - ΑΛΚΑΖΑΡ: με ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 1988 18.500 εισιτήρια
ΛΑΡΙΣΑ - AEL FC Arena: με ΠΑΟΚ 2011 9.829 εισιτήρια
Ο μεγάλος ΟΦΗ του 1987
Η Πάτρα και η Αχαΐα στο Κύπελλο Ελλάδας
Η Πάτρα και η Αχαΐα στο Κύπελλο Ελλάδας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr