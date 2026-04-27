Η Παναχαϊκή ΔΕΝ είναι εδώ και καιρό η κορυφαία επαρχιακή ομάδα στην Ελλάδα

Η πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ, στον τρίτο μεγάλο τελικό πριν καν συμπληρωθεί ένας χρόνος (είχε προηγηθεί ο περσινός χαμένος τελικός Κυπέλλου και αυτός του Σούπερ Καπ τον Γενάρη κι ενώ ακολουθεί σε 4 μήνες και το νέο σούπερ Καπ) τροφοδότησε και πάλι την κουβέντα για την καλύτερη επαρχιακή ομάδα στην Ελλάδα.

Τίτλος τον οποίο κατείχε για 20 χρόνια η Παναχαϊκή, πριν παραδώσει τα σκήπτρα στην Λάρισα, όπως της τα είχε παραδώσει η Δόξα Δράμας.

Τα κριτήρια για να κατάταξουμε τις καλύτερες ομάδες της επαρχίας είναι πολλά. Σαφώς και μετρούν τα τρόπαια, οι τίτλοι, οι διακρίσεις στην Α’ Εθνική, στο Κύπελλο και στην Ευρώπη, μα υπάρχουν και υποκειμενικά κριτήρια. Πόσο σε έθελξε η ομάδα με το παιχνίδι της, πόσους Δαβουρλήδες, Καραπιάληδες, Νιόπλιες και Παπαϊωάννου ανέδειξε και τόσα ακόμα.

Ας τα δούμε όμως πιο αναλυτικά:

Στην ιστορία της Α' Εθνικής δεκάδες ομάδες από την επαρχία έχουν αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία, με ορισμένες να σημειώνουν ιστορικές επιτυχίες.



Κορυφαίες ομάδες (βάσει συμμετοχών και τίτλων)

Λάρισα: Η μόνη επαρχιακή ομάδα που έχει κατακτήσει το Πρωτάθλημα Ελλάδας (1988). Διαθέτει επίσης 2 Κύπελλα Ελλάδας (1985, 2007).

Ο.Φ.Η. : Από τις πιο σταθερές δυνάμεις με πολλές συμμετοχές και την κατάκτηση δύο Κυπέλλων Ελλάδας (1987, 2026). Εχει φτάσει μέχρι την 2η θέση.

Παναχαϊκή: Η πρώτη επαρχιακή ομάδα που αγωνίστηκε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση (Κύπελλο UEFA, 1973-74), έφτασε μέχρι την 4η θέση στο πρωτάθλημα και δυο φορές στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

ΠΑΣ Γιάννινα: Γνωστός ως ο "Άγιαξ της Ηπείρου" για το ελκυστικό ποδόσφαιρο που μεσουράνησε τη δεκαετία του '70.

Ξάνθη: Με μακρόχρονη συνεχή παρουσία στην Α' Εθνική και συμμετοχές στην Ευρώπη, σαφώς η κορυφαία επαρχιακή ομάδα των 90ς.

Καστοριά: Η πρώτη ομάδα από την επαρχία που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας (1980).

Δόξα Δράμα:ς τεράστιο μέγεθος τη δεκαετία του '50.

Και φυσικά μην ξεχνάμε τον Παναιτωλικό αλλά και τον Αστέρα Τρίπολης με συνεπέστατη πορεία την τελευταία 20ετία.

Πολλές άλλες ομάδες έχουν γράψει ιστορία στο παρελθόν, αν και πλέον αγωνίζονται σε χαμηλότερες κατηγορίες: Παναιγιάλειος, Πιερικός, Τρίκαλα, Πανσερραϊκός, Καβάλα, Βέροια, Ολυμπιακός Βόλου, Νίκη Βόλου, Καλαμάτα κ.ά.



ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Τον άτυπο τίτλο της καλύτερης επαρχιακής ομάδας βάσει βαθμολογικής κατάταξης ανά χρονιά έχουν κατακτήσει:

Ο.Φ.Η. 16

Ξάνθη 8

Πιερικός 7

Λάρισα 7

Αστέρας Τρίπολης 7

Δόξα Δράμας 6

ΠΑΣ Γιάννινα 5

Παναχαϊκή 4

Νίκη Βόλου 3

Ολυμπιακός Βόλου 2

Λαμία 2

Καβάλα 2

Α.Ε.Κ. Καβάλας 1

Φίλιπποι Καβάλας 1

Βέροια 1

Καστοριά 1

Βόλος ΝΠΣ 1

Λεβαδειακός 1



ΣΤΗΝ Α’ ΕΘΝΙΚΗ

Ιδού και η λίστα με τις επαρχιακές ομάδες με βάση τις συμμετοχές τους στην Α’ Εθνική (εξαιρούνται αυτές των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και οι Κυπριακές).

Είναι 46, ανάμεσά τους και η Παναχαϊκή στην 4η θέση και ο Παναιγιάλειος!

Ο.Φ.Η. 51

Α.Ε. Λάρισα 32

Α.Ο. Ξάνθη 31

Παναχαϊκή 30

Π.Α.Σ. Γιάννινα 28

Πανσερραϊκός 27

Δόξα Δράμας 26

Λεβαδειακός 21

Καβάλα 19

Αστέρας Τρίπολης 19

Βέροια 17

Παναιτωλικός 17

Πιερικός 16

Ολυμπιακός Βόλου 10

Καστοριά 10

Εργοτέλης 9

Π.Α.Σ. Λαμία 8

Παναιγιάλειος 7

Πανηλειακός 7

Α.Ο. Τρίκαλα 7

Ν.Π.Σ. Βόλος 7

Π.Σ. Καλαμάτα 7

Πανθρακικός 6

Νίκη Βόλου 8

Α.Ο. Πλατανιά Χανίων 6

Εδεσσαϊκός 5

Π.Α.Σ. Κόρινθος 5

Α.Ο. Κέρκυρα 5

Μέγας Αλέξανδρος Κατερίνης 4

Α.Σ. Ρόδος 4

Διαγόρας Ρόδου 3

Α.Ε.Λ. Καλλονής 3

Α.Ο.Κ. Κέρκυρας 3

Φίλιπποι Καβάλας 2

Ολυμπιακός Χαλκίδας 2

Μακεδονικός 1

Α.Ο. Χαλκίδας 1

Ε.Π.Α. Λάρνακας 1

Φ.Α.Σ. Νάουσα 1

Παγκορινθιακός 1

ΑΕΚ Καβάλας 1

Ασπίδα Ξάνθης 1

Ορφέας Ξάνθης 1

Ηρακλής Σερρών 1

Παναργειακός 1

Ολυμπιακός Λουτρακίου 1