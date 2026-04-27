Με πρόσφατη απόφαση η δημοτική αρχή του Δήμου Πατρέων έδωσε πριμ σε εργολάβο για την «έγκαιρη παράδοση έργου»! Ακολούθως ο Δήμαρχος ζήτησε και πήρε «χορηγία από τη ΔΕΔΔΗΕ» για τις παιδικές κατασκηνώσεις.

Την προηγούμενη εβδομάδα, εξάλλου, σύσσωμη η Λαϊκή Συσπείρωση καταψήφισε την πρόταση μείωσης δημοτικών τελών στους φοιτητές(!), φρενάροντας τη σχετική απόφαση. Αλήθεια, για ποια ιδεολογία μας μιλάνε;

Αυτοί που υποτίθεται κάνουν χρηστή διαχείριση των οικονομικών του δήμου και σύμφωνα με το παραπλανητικό προεκλογικό τους σποτ «κάνουν το ένα ευρώ, δέκα», είναι οι πρώτοι που προσλαμβάνουν, αμείβουν και –τώρα- πριμοδοτούν εργολάβους. Εχθρεύονται υποτίθεται τον ιδιωτικό τομέα, αλλά συμπλέουν μαζί του. Και μας βάζουν να πληρώνουμε και έξτρα.

Αυτοί που μετά βδελυγμίας απέρριπταν χορηγίες και προσφορές –έχοντας στερήσει από την Πάτρα εκατομμύρια, με αυτή την εμμονή- τώρα προστρέχουν μόνοι τους στους χορηγούς. Έκαναν σόου στα σχολεία με το ξήλωμα των πινακίδων πριν λίγους μήνες και τώρα ο ίδιος ο δήμαρχος στέλνει επιστολή και ζητά να χρηματοδοτήσει ο ιδιωτικός τομέας τις κερκίδες της Πλαζ.

Αυτοί που κόπτονται για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, για τα κοινωνικά δικαιώματα και για την τσέπη του δημότη, όταν τους ζήτησαν οι φοιτητές μία μείωση στα τέλη, τους είπαν ένα στεντόρειο «όχι». Για όποιον αναρωτηθεί το γιατί, υπάρχει απάντηση και είναι εξοργιστική: Αρνήθηκαν επειδή το αίτημα ήρθε από πολιτική παράταξη των φοιτητών που δεν την ορίζουν, τη δε εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκαναν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης!

Η στείρα πολιτική αντιπαράθεση, η ανάγκη τους να βρεθούν απέναντι σε οποιονδήποτε άλλο (ακόμα και στη λογική), ο διχαστικός τους λόγος και τρόπος σκέψης, όλα αυτά είναι για τους διοικούντες την πόλη ισχυρότερα από τον λαό, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του δημότη, το καλό της Πάτρας. Η ιδεολογία γίνεται κουρέλι μπροστά στις πολιτικές εμμονές τους και το συμφέρον του κόμματος. Δημαγωγοί και λαοπλάνοι αποδεικνύονται καθημερινά, ιδεοληπτικοί και συστημικοί, διόλου ευαίσθητοι, καθόλου χρήσιμοι για την πόλη.

Εμείς τις θέλουμε τις χορηγίες; Ναι. Με πλαίσιο, κανόνες, ισοτιμία στη σχέση, για όφελος της πόλης και του δημότη, όπως ορίζει η παγκόσμια πρακτική, όπως συνέβαινε από αρχαιοτάτων χρόνων, όπως κάθε άλλος δήμος της χώρας πράττει.

Θα συνεργαζόμασταν με ιδιώτες; Ναι. Με προάσπιση του δημοσίου –και δημοτικού- συμφέροντος, με σεβασμό στο ταμείο του δήμου, για να απολαύσει η Πάτρα έργα που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν να τα αποκτήσει αλλιώς. Με τη μεθοδολογία που ακολουθούν όλοι οι σοβαροί δήμαρχοι της χώρας, με τα αποτελέσματα που καταφέρνουν για τις πόλεις τους.

Για την ελάφρυνση των φοιτητών, τι να πούμε; Γίνεται κι αλλού, το δικαιούνται, θα κόστιζε ελάχιστα στον δήμο, θα ήταν μια κίνηση κοινωνικής ευαισθησίας καθιστώντας την Πάτρα φιλόξενη και πρωτοπόρο. Εμπόδιο μπήκε ο δήμαρχος και οι συν αυτώ. Εμείς θα επιμείνουμε στο αίτημα, όπως προφανώς συμφωνούμε και στην ελάφρυνση του κόστους του αστικού εισιτηρίου τους.

Τι μας ενοχλεί; Η απόσταση θεωρίας και πράξης: άλλα λένε κι άλλα κάνουν. Ωραιοποιημένα τα λόγια τους, ανακόλουθα τα έργα τους. Τελικός κριτής, προφανώς, ο πατραϊκός λαός.