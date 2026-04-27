Η ταινία "Michael" του Αντουάν Φουκουά σάρωσε στο ξεκίνημα προβολής της

Αναμενόταν ότι θα πάει καλά και πράγματι, η ταινία «Michael» σε σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά πέτυχε ένα από τα μεγαλύτερα ανοίγματα της χρονιάς, και συνάμα, όπως διαβάσαμε, κατάφερε το καλύτερο ντεμπούτο που έχει σημειώσει ποτέ βιογραφική ταινία!

Η βιογραφική αυτή ταινία για τον καλλιτέχνη - φαινόμενο, τον αλλοτινό βασιλιά της ποπ, Μάικλ Τζάκσον έφτασε σε εισπράξεις στις ΗΠΑ, το τριήμερο της πρεμιέρας της, 24 με 26-4-2026, σε 3.955 αίθουσες, τα 97 εκατ. δολάρια συν ακόμη άλλα 120,4 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο. Όπως έγραψε το flix.gr, το κοινό στην Αμερική, έσπευσε μαζικά στις αίθουσες, επιβεβαιώνοντας ότι το όνομα του Μάικλ Τζάκσον εξακολουθεί να λειτουργεί ως ισχυρός μαγνήτης παρότι έχει φύγει από τη ζωή από τον Ιούνιο του 2009 στα 51 του χρόνια.

Το εντυπωσιακό είναι πως αυτή η εμπορική επιτυχία της ταινίας που σεναριακά σταματά στα τέλη του '80, στο απόγειο δηλαδή της δόξας του Μάικλ Τζάκσον, ήρθε παρά τις μέτριες έως αρνητικές κριτικές που συνόδευσαν την κυκλοφορία της ταινίας. Στο rotten tomatoes, το φιλμ συγκεντρώνει σε 214 κριτικές μέσο όρο 38%. Αντίθετα το κοινό δίνει στην ταινία σαφώς πολύ υψηλότερο ποσοστό και όπως ακούστηκε, πολλοί θεατές στο τέλος της προβολής φεύγουν από τις αίθουσες χορεύοντας.

«Δεν φτάνεις σε τέτοια νούμερα αν δεν αγγίζεις κάθε πιθανό κοινό», δήλωσε ο επικεφαλής της παραγωγής της εταιρείας, Ανταμ Φόγκελσον, σχολιάζοντας την επιτυχία της ταινίας. «Είναι ξεκάθαρο ότι οι θεατές περνούν υπέροχα και αυτό συνήθως σημαίνει ότι η πορεία θα συνεχίσει δυναμικά και τις επόμενες εβδομάδες». Τα δημογραφικά στοιχεία δείχνουν μια ευρεία απήχηση, με το ενδιαφέρον να προέρχεται από διαφορετικές ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες.

Τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε τις μουσικές βιογραφίες να κυριαρχούν ολοένα και περισσότερο στη μεγάλη οθόνη και το πιο σημαντικό να έχουν απήχηση στο κοινό. Από την Εϊμι Γουάινχαουζ και το «Back to Black» μέχρι τον Μπομπ Ντίλαν και το «A Complete Unknown» με τον Τιμοτέ Σαλαμέ, τον Φρέντι Μέρκιουρι στο «Bohemin Rhapsody» με τον Ράμι Μάλεκ, ο οποίος κέρδισε και το Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου αλλά και τον Ελβις Πρίσλεϊ στο «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν με τον επίσης πολύ καλό Όστιν Μπάτλερ, καλογυρισμένα φιλμ που συνδυάζουν τη νοσταλγία με το θέαμα, τα οποία είχαμε δει και στην Πάτρα.

Το «Michael» για το οποίο το flix.gr έγραψε στην κριτική του, για "μια αποσπασματική αγιογραφία που δεν δικαιώνει το μύθο", στην Πάτρα, προβάλλεται στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε.

Το φιλμ κατέκτησε άνετα την πρωτιά στο εγχώριο box office, κόβοντας σε 116 αίθουσες πανελλαδικά, 45.719 εισιτήρια το 4ήμερο της πρεμιέρας του, 23-26/4/2026 & συνολικά μαζί & με τα previews της Τετάρτης, τα εισιτήρια μέχρι στιγμής είναι: 52.835.

Στην ταινία "Michael" πρωταγωνιστούν ο 29χρονος Τζαφάρ Τζάκσον στο ρόλο του Μάικλ Τζάκσον, και οι Νάια Λονγκ, Λόρα Χάριερ, Τζουλιάνο Κρούε Βάλντι, Μάιλς Τέλερ, Κόλμαν Ντομίνγκο, Τζαμάλ Ρ. Χέντερσον, Τρε Χόρτον, Ράιαν Χιλ, Τζόζεφ Ντέιβιντ-Τζόουνς, Τζέσικα Σούλα, Κέντρικ Σάμπσον, Κατ Γκράχαμ, Λιβ Σιμόν, Κέβιν Σίνικ, Κέιλιν Ντουρέλ Τζόουν.

Διάρκεια: 130 λεπτά.

Διανομή: Tanweer.