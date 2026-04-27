Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για εξεταστική επιτροπή

Ο κ. Ανδρουλάκης σε συνέντευξη τύπου, το απόγευμα της Δευτέρας δήλωσε ότι η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα εξεταστικής επιτροπής και ζήτησε από τη δημοκρατική αντιπολίτευση να στηρίξει αυτό το αίτημα.

Την ανάληψη πρωτοβουλιών, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην προχωρήσει σε επανέλεγχο του σκανδάλου των υποκλοπών , προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

“Σήμερα η ηγεσία του Αρείου πάγου προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της δικαιοσύνης. Κακοποιείται το αίσθημα δικαίου στον βωμό παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του Μαξίμου με έναν απόστρατο που εκβιάζει τον πρωθυπουργό. Ένα ακόμα επεισόδιο ήρα απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών. Η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν κάλεσε τον Ντίλιαν να προσκομίσει τα στοιχεία στα οποία ο ίδιος αναφέρθηκε λέγοντας πως το λογισμικό πωλείται σε κράτη. Δεν έκαναν το ελάχιστο καθήκον τους. Αρνήθηκαν την έρευνα. Για την ηγεσία του Αρείου πάγου δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπείας σε αυτούς που φύτεψαν το πρεντατορ στην ηγεσία της κυβέρνησης”, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε:

“Η αλλαγή του ποινικού κώδικα να γίνουν εξαγοράσιμες οι ποινές του παρακράτους και να εξαγοράσουν την φυλακή. Από ένα διεφθαρμένο κράτος της εξουσίας και έναν πρωθυπουργό που διαβρώνει τους θεσμούς για να παραμείνει στην εξουσία. Ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει για να αναπνεύσει η χώρα. Γι αυτό η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ

Θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν το αίτημα. Ο αγώνας θα συνεχιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ποιότητα της δημοκρατίας είναι κεντρικό ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ. Αφορά το μέλλον το λαού και των παιδιών μας”.

ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι είναι ανάγκη να υπάρξει δημοκρατική κινητοποίηση απέναντι στις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, “πρέπει να τοποθετηθεί όχι μόνο ο νομικός κόσμος αλλά και η κοινωνία των πολιτών. Ολοι έχουν χρέος να τοποθετηθούν για αυτή την παρακμή. Οι επόμενες εκλογές είναι πολύ κρίσιμες για τους θεσμούς. Να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της ηγεσίας της δικαιοσύνης με τον εκάστοτε πρωθυπουργό και την εκάστοτε κυβέρνηση. Να μπει ένα τέλος στην παρακμή. Είναι κρίσιμες για την ποιότητα της δημοκρατίας”.

Ο κ. Ανδρουλάκης καταλήγοντας σημείωσε ότι “από την αρχή της υπόθεσης δεν κρυφτήκαμε μπήκαμε μπροστά θεσμικά με σοβαρότητα και μετριοπάθεια για να πέσει φως στην υπόθεση του παρακράτους. Περιμένω από όλα τα πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν από το πρεντατορ να σκεφτούν την ύστατη στιγμή τον όρκο τους. Να διαβούν το κατώφλι του Αρείου πάγου. Δεν δίνουμε περιθώριο να νομίζουν οι σκοτεινές δυνάμεις να πληγώνουν την εκλεγμένη δημοκρατία εν έτη 2026”.