«Κοκτέιλ θανάτου» με ναρκωτικά και αλκοόλ έδειξαν οι τοξικολογικές της Μυρτώς

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς, άφησαν την 19χρονη σε ένα πεζούλι μη ενημερώνοντας τους διασώστες του ΕΚΑΒ
Κοκαΐνη, κάνναβη και αλκοόλ εντοπίστηκαν σύμφωνα με τα ευρήματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις στο αίμα της 19χρονης Μυρτώς, η οποία εγκαταλείφθηκε αβοήθητη σε πλατεία στο Αργοστόλι μετά από χρήση ναρκωτικών σε δωμάτιο ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ΑΝΤ1, η τοξικολογική εξέταση της 19χρονης έδειξε ότι η κοπέλα είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, κάνναβης και αλκοόλ. Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε αυτές οι τρεις ουσίες αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, αυξάνοντας την τοξικότητά τους.
Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην πληρέστερη αποσαφήνιση των αιτιών και των συνθηκών της υπόθεσης.
Υπενθυμίζεται πως προφυλακίστηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.
