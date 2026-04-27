Χειροτονία Διακόνου στην Ιερὰ Μητρόπολη Πατρών την Κυριακή των Μυροφόρων

Την Κυριακὴ των Μυροφόρων 26-4-2026, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, τέλεσε την Θεία Λειτουργία, εν πληθοὺσῃ Εκκλησία, στον Ιερὸ Ναὸ του Πολιούχου Αποστόλου Ανδρέου Πατρών και χειροτόνησε Διάκονο, τον ευλαβέστατο Μοναχὸ Γερβάσιο, του οποίου η κουρὰ είχε πραγματοποιηθεί προ ολίγου καιρού στο Ιερὸ Προσκύνημα του Αγίου Γερβασίου.

Στὴν ὁμιλία του ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος ανεφέρθηκε, στὴν Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Μυροφόρων Γυναικῶν, τῶν τολμηρῶν, ὅπως τὶς χαρακτήρισε καὶ στὰ Ἱερὰ πρόσωπα τῶν Κηδευτῶν τοῦ Σωτῆρος, Ἰωσὴφ τοῦ ἀπὸ Ἀριμαθαίας καὶ Νικοδήμου, οἱ ὁποῖοι δὲν ὑπελόγισαν οὔτε τὴν θέση τους, οὔτε καὶ αὐτὴ τὴν ζωή τους, προκειμένου νὰ κατεβάσουν ἀπὸ τὸν Σταυρὸ τὸ Πανάγιον τοῦ Κυρίου Σῶμα καὶ νὰ τὸ τοποθετήσουν στὸ κενὸ μνημεῖο, τὸ ὁποῖον ἀνεδείχθη ὄλβιος, φωτοφόρος καί ζωοδόχος Τάφος, ἀφοῦ ἐξ’ αὐτοῦ ἀνέτειλε ὁ Ἀναστὰς Τριήμερος, Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Ἐκάλεσε δὲ τὸν χειροτονηθέντα Διάκονο νὰ μιμηθεί τοὺς τιμωμένους Ἁγίους, στὴν βαθειὰ ἀγάπη στὸ Θεὸ καὶ στὴ τόλμη προκειμένου νὰ ὁμολογῇ Ἰησοῦν Χριστὸν Ἐσταυρωμένον καὶ Ἀναστάντα.

Ἀκόμη τοῦ ἐτόνισε ὅτι στὴ ζωή του πρέπει νὰ ἔχῃ πρότυπο τὸν Ὅσιο Γερβάσιο, τὸν ἐν Πάτραις, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα, κατὰ τὴν μοναχικὴ κουρά του, ἔλαβε.

Ὁ Ὅσιος Γερβάσιος πάμπτωχος καὶ στερημένος ἀπὸ μικρὸ παιδί, τῶν ἀπαραιτήτων γιὰ νὰ ζήσῃ, κατόρθωσε μὲ τὴν πίστη του, τὴν ὑπομονή, τὴν ταπείνωση, τὴν προσευχή, τὴν ἀνεξικακία, τὸ θάρρος τῆς ὁμολογίας, τὴν βαθειὰ λειτουργική του ἐμπειρία, τὴν θυσιαστικὴ ἀγάπη του πρὸς τοὺς ἐνδεεῖς καὶ ἐμπεριστάτους καὶ τὶς ἄλλες πολλὲς ἀρετές του, νὰ λὰμψῃ ὡς ἀστὴρ φαεινός, νὰ ποιῇ σημεῖα θαυμαστά, διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Κυρίου, καὶ ἐν ὄσῳ ζοῦσε καὶ μετὰ τὴν κοίμησή του καὶ νά ἀγάλλεται πλέον στὸν Οὐρανό, εὐφραινόμενος σὺν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις καὶ πρεσβεύων ὑπὲρ ἡμῶν.

Συνέστησε, ο Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος, στὸν νέο Διάκονο νὰ διατηρὴσει τὴν φλόγα τῆς ψυχῆς του γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία καὶ νὰ τὴν αὐξήση. Νὰ μὴ δειλιὰζει μπροστὰ στὶς δυσκολίες καὶ τοὺς πειρασμούς, ἀλλὰ νὰ ἀκούει τῆς μακαρίας Φωνῆς: «Οὐ μὴ σὲ ἀνῶ, οὐδ΄ οὐ μὴ σὲ ἐγκαταλείπω».

Τέλος τοῦ εὐχήθηκε νὰ ἔχῃ βίον ἅγιον καὶ νὰ ἀξιωθῇ τῆς μακαρίας ζωῆς καὶ θεωρίας τῶν Ἁγίων, τῶν Θεουμένων, τῶν βοώντων ἀπαύστως τὸ «Κύριε δόξα σοι».

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας στο νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου, τελέστηκε ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Πατρῶν Νικοδήμου, που εκοιμήθη τον Νοέμβριο του 2008, με τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, τοῦ Κηδευτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου τό ὂνομα, ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης ἒφερε.