Έξαρση βίας ανηλίκων: 9 παιδιά στο νοσοκομείο σε δύο ημέρες

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της βίας μεταξύ ανηλίκων, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), με αφορμή τα περιστατικά που χρειάστηκαν νοσηλεία το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Όπως αναφέρει, 9 ανήλικα παιδιά, ηλικίας από 12 έως 16 ετών, μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, το «Παίδων Αγία Σοφία» και το «Αγλαΐα Κυριακού», έπειτα από συμπλοκές μεταξύ συνομηλίκων τους.

Τα περιστατικά περιλάμβαναν άγριους ξυλοδαρμούς, μαχαιρώματα και τραυματισμούς από αιχμηρά αντικείμενα.

«Ήταν μεγάλη τύχη που δεν υπήρξε νεκρό παιδί», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννάκος, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Αυξητική τάση στη βία ανηλίκων

Τα στοιχεία που παραθέτει η ΠΟΕΔΗΝ αποτυπώνουν μια έντονα αυξητική τάση. Το 2025, περίπου 1.000 ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς που σχετίζονται με περιστατικά βίας, εκ των οποίων οι 400 διακομίστηκαν στα δύο συγκεκριμένα παιδιατρικά ιδρύματα.

Για το 2026, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διπλασιασμό των περιστατικών, με βάση τα δεδομένα του πρώτου τριμήνου, όπου ήδη καταγράφεται αύξηση 100% στις προσελεύσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ασκεί έντονη κριτική για την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων, επισημαίνοντας ότι «δεν λαμβάνονται μέτρα ούτε σε επίπεδο οικογένειας, ούτε στα σχολεία, ούτε από το κράτος κοινωνικής προστασίας».

Παράλληλα, αναφέρει ότι πολλές οικογένειες επιλέγουν να αποκρύπτουν περιστατικά βίας, προκειμένου να αποφύγουν εμπλοκές με τις αρχές.

Η κατάσταση, όπως περιγράφεται, αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς το φαινόμενο της νεανικής βίας φαίνεται να κλιμακώνεται με επικίνδυνο ρυθμό.