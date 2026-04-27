ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Ανεβαίνει ο "Επιθεωρητής" του Νικολάι Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος

Ξεκίνησαν οι πρόβες της νέας παραγωγής του σχήματος «Άρμα Θέσπιδος» του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, με το έργο "Ο Επιθεωρητής" του Νικολάι Γκόγκολ, μία από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου.

Το έργο ανεβαίνει σε νέα μετάφραση και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου ως μία αιχμηρή κριτική στις καταπιεστικές μορφές εξουσίας που άλλοτε τρομοκρατούν τον απλό λαό και άλλοτε τον εμπαίζουν.

Το «Άρμα Θέσπιδος», δημιούργημα του αείμνηστου Κώστα Καζάκου επί θητείας του στην καλλιτεχνική διεύθυνση του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, συνεχίζει για ενδέκατη χρονιά την θεατρική του διαδρομή στην Πάτρα και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εκπληρώνοντας έναν από τους βασικούς στόχους του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας να υπάρχει μόνιμη θεατρική παρουσία στην επαρχία.

Η υπόθεση:

Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης πανικόβλητοι μαθαίνουν ότι ένας επιθεωρητής καταφθάνει κρυφά για να τους ελέγξει. Με τον φόβο πως όλα τα «άπλυτα τους» θα βγουν στην φόρα, μπερδεύουν τον Χλεστιακόφ, έναν ασήμαντο κρατικό υπάλληλο που βρέθηκε τυχαία στην πόλη για να ξεφύγει από τα χρέη του στον τζόγο, με τον επικίνδυνο επιθεωρητή. Όταν ο Χλεστιακόφ αντιλαμβάνεται την παρεξήγηση αποφασίζει να την εκμεταλλευτεί παριστάνοντας τον επιθεωρητή. Ισχυρίζεται πως η προσωπική του ακτινοβολία έχει μεγάλη επίδραση στις αποφάσεις του Τσάρου, με αποτέλεσμα οι αξιωματούχοι να σπεύσουν να εξαγοράσουν την εύνοιά του.

Ο Χλεστιακόφ, σαν τζογαδόρος της ίδιας της ζωής, ρισκάρει όλο και περισσότερο. Απειλεί τον Έπαρχο, αφήνει τους πάντες να πιστεύουν πως μπορεί να καθορίσει τη μοίρα τους.

Συντελεστές:

Μετάφραση-Διασκευή-Δραματουργική επεξεργασία-Σκηνοθεσία: Χρήστος Στρέπκος

Σκηνογραφία-Ενδυματολογία: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Κινησιολογία: Καμίλο Μπεντακόρ

Σύνθεση μουσικής: Γιώργος Τριανταφύλλου

Διεύθυνση παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Κόκκαλης, Χριστίνα Αναγνώστου, Κώστας Κουτρουμπής, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ελιάννα Παπαυγέρη.