Με λαμπρότητα η ιερά πανήγυρη των Αγίων Μυροφόρων στην Εγλυκάδα

Με λαμπρότητα και τις πατρικές ευχές του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ κ. Χρυσοστόμου εορτάστηκε και φέτος η πανήγυρη των Αγίων Μυροφόρων, ανδρών και γυναικών, στην Εγλυκάδα Πατρών. Με κατάνυξη και εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε το σαββατοκύριακο 26 και 27 Απριλίου 2026 η ετήσια πανήγυρη του Ιερού Ναού των Αγίων Μυροφόρων, στην Εγλυκάδα Πατρών που είναι Παρεκκλήσιοτου Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος.

Το απόγευμα του Σαββάτου εψάλη ο Μέγας αναστάσιμος Πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ την Κυριακή των Μυροφόρων 26-4 τελέστηκε η Θεία Λειτουργία και στο προαύλιο του Ναού έγινε η Απόλυση αφού έψαλλαν κλήρος και λαός τον αναστάσιμο παιάνα, το Χριστός Ανέστη. Τον Θείο λόγο κήρυξε ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης, με εμπνευσμένο λόγο για τη μαρτυρία των Αγίων Μυροφόρων γυναικών.

Το απόγευμα της Κυριακής 26-4 τελέστηκε το Ιερό Ευχέλαιο και ο κύκλος της εορτής ολοκληρώθηκε με εορταστική εκδήλωση αφιερωμένη στη ΜΗΤΕΡΑ, η οποία ανέδειξε με τον πλέον ευλογημένο τρόπο τη μορφή της — επίγειας και ουράνιας, με ποιήματα, ομιλία, τραγούδια, σκετς αφιερωμένα στη μάνα απο τα παιδιά των ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ όλων των βαθμίδων της ενορίας.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η συμμετοχή μικρών κοριτσιών ντυμένων ως Μυροφόρες, που μοίρασαν πασχαλινά αυγά στους προσκυνητές. Τα αυγά αυτά είχαν ετοιμαστεί με αγάπη και μεράκι από γυναίκες της ενορίας, μέλη των φιλικών κύκλων, οι οποίες την Πέμπτη το απόγευμα συγκεντρώθηκαν στον προαύλιο χώρο του ναού και, μέσα σε ατμόσφαιρα αναστάσιμης χαράς, τα έβαψαν και τα στόλισαν για να προσφερθούν ως δώρο αγάπης.

Πλήθος πιστών κατέκλυσε τον ιερό χώρο, ενώ μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής ο κόσμος συνέχιζε να προσέρχεται για να προσκυνήσει την ιερά εικόνα. Το εκκλησάκι αυτό, όπως και τα υπόλοιπα παρεκκλήσια της ενορίας Εγλυκάδος Πατρών αποτελεί καρπό της αγάπης και της φιλοθεΐας ευλαβών ενοριτών που εκφράζουν αυτή την αγάπη με έργα χειρών και καρδίας.

Τέλος ο εφημέριος του Ναού, π. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές -ντριες, τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους στον Ιερό Ναό για την προσφορά τους, τους φιλαγίους και φιλοθέους ευσεβείς χριστιανούς που κατά εκατοντάδες προσήλθαν και ευχήθηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, διά πρεσβειών των Αγίων Μυροφόρων, να ευλογεί κάθε οικογένεια και κάθε μητέρα, και να αξιωνόμαστε να συνεχίζουμε απρόσκοπτα αυτή την ευλογημένη παράδοση προς δόξα του Αναστάντος Χριστού. Χριστός Ανέστη!