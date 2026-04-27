Διέφυγε τον κίνδυνο η 13χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι σχολείου

«Ιατρικό επίτευγμα» χαρακτηρίζει την εξέλιξη της υγείας της 13χρονης μαθήτριας από το Χαϊδάρι, η οποία είχε πέσει από μπαλκόνι στο προαύλιο του σχολείου, ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Γιαννάκος, η 13χρονη που έπεσε από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, έχει πλέον διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή της.

«Πρόκειται για ιατρικό θαύμα, για ένα σπουδαίο ιατρικό επίτευγμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σκληρή μάχη που δόθηκε από το ιατρικό προσωπικό.

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της πολύωρης χειρουργικής επέμβασης το κορίτσι υπέστη επανειλημμένες ανακοπές, ενώ η μάχη για τη ζωή της συνεχίστηκε και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

«Είμαστε υπερήφανοι για τη θεραπευτική ομάδα, γιατί κατάφερε το ακατόρθωτο», σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Η 13χρονη παραμένει διασωληνωμένη και σε καταστολή στη ΜΕΘ, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, προγραμματίζονται νέες εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθεί η εγκεφαλική της λειτουργία και η πορεία της ανάρρωσης.