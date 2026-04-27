Ο Μερτς αμφισβητεί τη στρατηγική των ΗΠΑ στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής - "Το Ιράν «ταπεινώνει» τους Αμερικανούς"

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε τη Δευτέρα (27/4) ότι η ηγεσία του Ιράν βρίσκεται στη διαδικασία «εξευτελισμού» των Ηνωμένων Πολιτειών στη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Ο Μερτς είπε ότι η Ουάσινγκτον φαίνεται να στερείται σαφούς στρατηγικής και διερωτήθηκε τι είδους έξοδο θα μπορούσαν να επιδιώξουν οι ΗΠΑ.

«Οι Ιρανοί είναι ξεκάθαρα ισχυρότεροι από ό,τι αναμενόταν και οι Αμερικανοί δεν έχουν καμία πραγματικά πειστική στρατηγική ούτε στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Μερτς κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε σχολείο στο Μάρσμπεργκ, μια πόλη στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ζάουερλαντ, όπως αναμεταδίδει η Deutsche Welle.

«Το πρόβλημα με τέτοιου είδους συγκρούσεις είναι πάντα το εξής: δεν αρκεί να μπεις, πρέπει και να βγεις. Το είδαμε αυτό πολύ οδυνηρά στο Αφγανιστάν για 20 χρόνια. Το είδαμε και στο Ιράκ. Αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω ποια στρατηγική έξοδο θα επιλέξουν οι Αμερικανοί, ιδιαίτερα καθώς οι Ιρανοί διαπραγματεύονται ξεκάθαρα πολύ επιδέξια - ή πολύ επιδέξια αποφεύγουν να διαπραγματευτούν», είπε. Ο Μερτς πρόσθεσε ότι «ένα ολόκληρο έθνος εξευτελίζεται από την ιρανική ηγεσία, ιδιαίτερα από τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης».

Πώς επηρεάζει ο πόλεμος τη Γερμανία

Ο Μερτς δήλωσε ότι η περίπλοκη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει πλέον ισχυρή αρνητική οικονομική επίδραση στη Γερμανία. «Αυτή τη στιγμή είναι μια αρκετά μπερδεμένη κατάσταση», είπε. «Και μας κοστίζει πολύ. Αυτή η σύγκρουση, αυτός ο πόλεμος κατά του Ιράν, έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική μας παραγωγή».

Ο καγκελάριος είπε ότι η Γερμανία διατηρεί την πρότασή της να αναπτύξει ναρκαλιευτικά πλοία για να βοηθήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Ωστόσο, ο Μερτς τόνισε ότι προϋπόθεση για αυτό είναι να τερματιστούν πρώτα οι εχθροπραξίες.

Η επίσκεψη του καγκελαρίου στο σχολείο Carolus-Magnus-Gymnasium εντάσσεται στο πλαίσιο της Ημέρας Ευρωπαϊκού Έργου, κατά την οποία σχολεία σε όλη τη Γερμανία διοργανώνουν εκδηλώσεις με επίκεντρο την Ευρωπαϊκή Ένωση.