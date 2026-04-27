Πάτρα: Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στο θεατράκι της Κρήνης

Το θεατράκι της Κρήνης επισκέφτηκε το πρωί της Δευτέρας 27 Απρίλη 2026, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με αφορμή την ολοκλήρωση ανάπλασης του περιβάλλοντα χώρου και την δημιουργία του γηπέδου μπάσκετ καθώς και τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης.

Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης σε δήλωσή του για τα έργα στο θεατράκι ανέφερε τα εξής:

«Το θεατράκι της Κρήνης θα γεμίσει και φέτος ζωή από τα θεατρικά και τα ερασιτεχνικά σχήματα της πόλης μας. Διαμορφώσαμε και τον περιβάλλοντα χώρο του. Φτιάξαμε και το γήπεδο μπάσκετ και λύθηκαν τα βασικά ζητήματα που υπήρχαν καθώς και κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Έτσι η πόλη μας θα έχει έναν επιπλέον πολύ ωραίο χώρο για να φιλοξενεί πολιτιστικές δράσεις. Ειδικά δε η Κρήνη και η ευρύτερη περιοχή της Μεσσάτιδας θα απολαμβάνει αυτό το χώρο. Αυτός είναι ο σχεδιασμός που πρέπει να ακολουθούμε σε όλη την πόλη μας, προκειμένου να υπάρχει ζωή στις συνοικίες και στις κοινότητες της Πάτρας».

Επί τη ευκαιρία ο Δήμαρχος Πατρέων επισκέφθηκε και το έργο ανύψωσης του τοιχίου αντιστήριξης που γίνεται από το Δήμο, στην πρόσοψη του Κοιμητηρίου της Κρήνης.