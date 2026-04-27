Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29-4-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ χήρα ΣΩΤ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, ΦΡΙΝΤΑ, ΙΑΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡ. ΓΚΟΡΓΚΟΛΗ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ ΝΕΡΑΤΖΙΕΣ ΑΙΓΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΡΓΚΟΛΗ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ ΓΚΟΡΓΚΟΛΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΟΡΓΚΟΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΗΒΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΗΛ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ:
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΪΠΑΝΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΧΙΛ. ΧΟΥΡΜΠΙΛΙΑΔΗ
ΕΤΩΝ 93
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗ
(ΕΤΩΝ 92)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΑΓΚΑΔΙ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΤΑ & ΧΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΟΥΛΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ, ΝΤΙΝΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΤΣΕΚΙΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ}
~•ΕΤΩΝ 78•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28/04/2026 & ΩΡΑ 1:30 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ (Α’) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΖΩΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής). Τηλ. Επικοινωνίας: 2610.430.141, 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382, «24ωρη εξυπηρέτηση».
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΝΑΝΑ) ΔΗΜ.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΠΡΑΙΟΥ, KAITH KAI NTEIBINT KANIN, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΘΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ
ΙΑΤΡΟ
ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΩΝ 49
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΑΒΑΠΤΙΣΤΗ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΠΑΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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Τρόμος σε δρομολόγιο του ΚΤΕΛ Κέρκυρας- Τροχαίο με λεωφορείο γεμάτο κόσμο κοντά στο Αγρίνιο
Ειρήνη Μουρτζούκου: Ολοκληρώθηκε η απολογία της για τον θάνατο του Παναγιωτάκη - Αρνήθηκε την εμπλοκή της
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